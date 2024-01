Antes del inicio de 2012, se comentó que ese sería el año donde llegaría el llamado Fin del Mundo. Pasaron 12 años para que ahora Yuri manifestara que está cercano el fin del planeta.

Aunque no dio una fecha aproximada de la catástrofe para la humanidad, la intérprete sí dio los motivos por los cuales llegaría el apocalipsis, ya que la tierra se consume entre guerras, cambios climáticos y desastres naturales. En charla con el programa Sale el sol, la estrella reveló que todo se plantea en pasajes de la Biblia.

“Para mí, creo yo que es la última generación de este planeta, por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta. Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta, el calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes, o sea, no aguanta ya este mundo”, declaró.

Más que causar miedo entre las personas, lo que ella busca es que haya un espacio para la reflexión: “Tenemos que estar preparados porque vienen momentos muy difíciles… Yo, como una mujer cristiana, me estoy preparando espiritualmente, y también a mi hija”.