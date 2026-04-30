El gallo de oro y otros relatos

En los polvorientos caminos del México rural, donde la suerte suele depender más del azar que del esfuerzo, se despliega la historia de El gallo de oro. Publicado de manera póstuma, este relato breve retrata la vida de Dionisio Pinzón, un pregonero pobre que encuentra en las peleas de gallos una oportunidad para cambiar su destino.

Dionisio, inicialmente marginado y enfermo, recoge un gallo herido que, contra todo pronóstico, se convierte en su pase a un mundo de apuestas, ferias y ambición. A su lado aparece Bernarda Cutiño, “La Caponera”, una cantante de ferias cuya voz y personalidad lo arrastran a una relación marcada por la pasión, el interés y la fatalidad. El ascenso económico de Dionisio no trae redención, sino una progresiva degradación moral: la riqueza fácil lo encierra en un círculo de codicia, celos y violencia.

Con el paso del tiempo, la fortuna se vuelve inestable. El mismo azar que lo elevó termina por consumirlo, en una historia donde el destino parece inevitable y donde los personajes quedan atrapados por sus propias decisiones. Rulfo construye así una crítica silenciosa al espejismo del progreso y a la ilusión de controlar la suerte.

Aunque menos conocida que Pedro Páramo, El gallo de oro mantiene los rasgos esenciales del autor: un lenguaje sobrio, ambientes rurales cargados de fatalismo y personajes dominados por fuerzas que no alcanzan a comprender del todo. La historia, breve pero contundente, funciona como una alegoría sobre la ilusión de riqueza y el costo humano del deseo.

Adaptaciones cinematográficas

La potencia visual y simbólica de la obra llamó pronto la atención del cine mexicano. En 1964, el director Roberto Gavaldón llevó la historia a la pantalla con la película El gallo de oro. El filme contó con las actuaciones de Ignacio López Tarso como Dionisio y Lucha Villa como “La Caponera”, consolidando el carácter trágico y popular de la historia.

Posteriormente, en 1986, surgió una reinterpretación titulada El imperio de la fortuna, dirigida por Arturo Ripstein. Esta versión ofreció una mirada más cruda y estilizada, con un enfoque en la decadencia emocional del protagonista y una estética más oscura, acorde con el cine de autor de la época.

Adaptación televisiva

Décadas más tarde, la historia volvió a cobrar vida en formato serial con la serie El gallo de oro en 2023, producida para plataformas digitales. Esta adaptación amplía el universo narrativo, profundizando en los personajes y en el contexto social, y acercando la obra de Rulfo a nuevas generaciones.