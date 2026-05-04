El juego más difícil que existe

Escape from Tarkov es un shooter hiperrealista táctico de extracción en primera persona que, desde su debut, la beta cerrada del juego se publicó el 27 de julio de 2017, mientras que la versión 1.0 se lanzó el 15 de noviembre de 2025. Ha consolidado una de las comunidades más dedicadas en PC. Sin embargo, hay una estadística que asusta: ni el 1 % de sus jugadores ha logrado completar la historia principal.

Tras un largo periodo en acceso anticipado, el título alcanzó su versión definitiva el pasado 15 de noviembre de 2025. El lanzamiento de la versión 1.0 solo confirmó lo que muchos ya sospechaban: escapar de la ciudad ficticia de Tarkov es una tarea casi imposible. Según datos de la desarrolladora Battlestate Games, solo 35 mil 500 jugadores han terminado el juego, lo que representa apenas el 0.4 % de una base que superó el millón de copias vendidas apenas un mes después del estreno oficial.

¿Por qué es tan difícil escapar de Tarkov?

Para entender la complejidad de este título, primero hay que comprender su naturaleza PvPvE. Los jugadores se adentran en mapas conocidos como “incursiones” para buscar botín mientras combaten simultáneamente contra otros usuarios y una inteligencia artificial sumamente hostil.

A diferencia de franquicias más arcade como Battlefield o Call of Duty, Escape from Tarkov apuesta por el realismo extremo:

n Balística avanzada: Las balas tienen peso, caída y un retroceso diferenciado según el arma.

n Entorno táctico: La trama se sitúa en la región de Norvinsk, una zona sumida en el caos por el conflicto entre dos corporaciones militares privadas: USEC y BEAR, quienes investigan a la oscura empresa Terra Group.

n Riesgo total: Si mueres en una incursión, pierdes todo el equipo y el progreso obtenido en esa sesión.

El factor Wipe y la economía del caos

Uno de los mayores obstáculos para concluir la narrativa son los llamados Wipes. Battlestate Games reinicia periódicamente el progreso de todos los jugadores para equilibrar la economía y probar nuevas mecánicas. Este sistema obliga a la comunidad a empezar de cero constantemente, dificultando enormemente llegar al final del modo historia.

Escape from Tarkov no busca ser un juego accesible, sino una experiencia de supervivencia donde el saqueo y la extracción exitosa son la única prioridad. Con la versión 1.0 ya en marcha, el reto ahora es ver si ese 0.4 % de “supervivientes” logra crecer o si la ciudad de Tarkov seguirá siendo un laberinto sin salida para la mayoría.

Ediciones disponibles

El juego se vende en distintos niveles que ofrecen ventajas como un alijo más grande o contenedores seguros de mayor capacidad:

n Standard Edition: Incluye el juego base y un alijo básico.

n Left Behind/Prepare for Escape: Ediciones intermedias con equipo inicial adicional y espacio de almacenamiento ampliado.

n The Unheard Edition: La edición más completa (que reemplazó a la descatalogada Edge of Darkness), incluye acceso al modo PvE cooperativo persistente y el pase de temporada para futuros DLC.