El lado humano de Ed Maverick

Daniel Patlán, el fotógrafo detrás de “Ed Maverick: memorias de la nube en el jardín (en vivo)”, exposición con la que se muestra la intimidad de la más reciente gira del músico regiomontano, lamenta el que hoy se usen las redes sociales para atacar sin piedad a las personas.

Él ha trabajado con el joven que, a los 17 años, en 2018, enamoró al país con “Fuentes de Ortiz” desde prácticamente sus inicios, siendo testigo de cómo el cantautor fue blanco de un bullying desmedido en plataformas como Facebook y X (antes Twitter).

Entre las 86 fotografías que componen la exhibición , que se encuentra abierta al público en el Foro Reforma, hay una que para Patlán refleja la evolución que Maverick ha tenido en este tiempo.

Retrato

La instantánea fue tomada durante la canción “Arcoíris”, en León, cuando los fans iluminaron el recinto con las luces de sus celulares y papeles celofán de colores. “Para mí esa foto representa eso, es ver a Ed disfrutando de una manera espectacular lo que hace, llenar todos los lugares, no de gente, sino de energía, de la presencia de su voz, ese momento para mí representa esa unión”, cuenta.

En la exposición, el fotolibro, que cuenta con 300 imágenes y el vinilo, que está a la venta en Foro Reforma, se retrata el concierto que Ed Maverick dio en la Sala Nezahualcóyotl en 2025, mismo que inició con dos horas de retraso por un severo ataque de pánico del artista.

“Se me hizo muy valiente que él hubiera dicho en el escenario: ‘oigan, salí tarde porque tuve este episodio’. Es lo más humano, es la mejor manera de conectar y es una persona que yo creo que ha luchado mucho por esa humanidad”, expresó.