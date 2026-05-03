El pez del fin del mundo

El pez remo o rey de los arenques (Regalecus glesne) habita en aguas profundas y rara vez es visto por humanos. Por ese motivo, la reciente aparición de dos ejemplares en una playa de Cabo San Lucas, México, llama la atención y despierta el interés por saber dónde vive exactamente este animal y por qué solo aparece ocasionalmente.

Según informó el diario La Razón el 10 de marzo, los peces fueron vistos por turistas que caminaban por la orilla de la playa. Primero encontraron un gran pez plateado parcialmente varado en la arena y, cuando intentaban ayudarlo, notaron la presencia de otro ejemplar.

Es también conocido como “pez del fin del mundo” dado que a veces aparece en las costas después de tormentas y fue visto antes del terremoto y tsunami de Japón de 2011, señala un artículo de 2024 de National Geographic Latinoamérica.

Características sorprendentes

Estos raros avistamientos y la forma de cinta de su cuerpo (el rey de los arenques puede alcanzar los 11 metros de largo, lo que lo convierte en el pez óseo más largo del mundo) también pueden haber dado lugar a historias legendarias de avistamientos de serpientes marinas en la antigüedad, apunta el Museo de Historia Natural de Florida (Estados Unidos).

Aunque en la actualidad se le conoce mejor y se sabe que se trata de una especie de la familia Regalecidae (que incluye cuatro especies en dos géneros), los encuentros con peces remo vivos son muy raros y todavía queda mucho por conocer sobre ellos. El pez remo tiene una distribución geográfica amplia, pero no suele aparecer en la superficie.

De acuerdo con el Museo de Historia Natural de Florida, se cree que el pez remo, caracterizado por un cuerpo largo y cónico de color plateado, es una especie cosmopolita, lo que significa que tiene una distribución geográfica mundial, con excepción de los mares polares. Según observaciones humanas, “se distribuye ampliamente en el océano Atlántico y el Mediterráneo, desde Topanga Beach, en el sur de California (Estados Unidos), hasta Chile, en el océano Pacífico oriental”, continúa la fuente.

Hábitat

Por su parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) coincide en la presencia global de la especie y agrega que el Regalecus glesne se distribuye desde los 15 hasta los 1000 m de profundidad, en las zonas epipelágicas (la capa superficial del océano, que se extiende desde la superficie hasta los 200 metros) y mesopelágicas (que se extiende desde los 200 hasta los 1000 metros) de los mares tropicales y templados.

El museo de Florida aclara que aunque se encuentra a grandes profundidades, el animal aparece más típicamente a 200 metros. Las fuentes coinciden en que eventualmente se observan algunos ejemplares cerca de la superficie o varados en la costa tras episodios de tormenta.

Pero ya que residen principalmente en las profundidades marinas, ver un pez remo cerca de la superficie “suele indicar que la criatura está enferma, moribunda o, al menos, desorientada”, aclara Ocean Conservancy, una organización internacional para la conservación de los océanos y la vida marina.

La entidad agrega que el hecho de que Regalecus glesne viva en una de las zonas más inexploradas del océano explica por qué el conocimiento actual sobre su comportamiento y su estado de conservación es limitado.