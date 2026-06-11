El quinto partido marca gol en Youtube

Todas las personalidades que se dan entre el público en un encuentro de futbol se verán en esta cinta mundialera mexicana: está el fanático, pero también el pesimista; la chica que pone su casa, aunque no le guste el futbol, junto con el apostador y el conspiranoico.

Se trata de El quinto partido, alusivo a la meta que se espera desde 1986 para la selección mexicana y que estará disponible en el canal Incine de Youtube. Es una producción independiente bajo la dirección de Alek García (Tumorrou) y un elenco integrado, entre otros, Edu Ruiz, Chinco Santiago, Edgar Custodio y Janet Equihua. La producción es de Liz Díaz (When you are gone y Cupida). “México, a pesar de ser un país futbolero, no tiene tantas producciones de ese deporte y cuando me hablaron para hacer algo, ya tenía este guion a medias sobre este grupo de amigos que se reúne para ver este quinto partido y ya viéndolo, empiezan a sacar viejas anécdotas, rencillas, el futbol ya no les importa”, dice el realizador.

“Hay de todo en esas reuniones de amigos, está el pesimista, el apostador, y hasta el conspiranoico que piensa que ya todo está armado para que alguien gane, y eso pasa en la vida real”, agrega de buen humor.

La cinta se rodó este mismo año principalmente en la sala de una casa de Guadalajara, pero con locaciones exteriores para ir contando todo eso que comentan los personajes. “Ya hay una pelea y es gracioso porque ya nadie está viendo el partido, eso sí, si pasa una jugada eso los lleva al recuerdo. Es una comedia tirada a farsa”, indica García.

A la cancha cibernética

El filme forma parte de las 100 cintas mexicanas lideradas por Díaz que se están realizando para Youtube y que brincarán a un canal que pronto se dará a conocer para Claro Video. Son filmes rodados en promedio durante una semana. “Puede sonar poco, pero cuando ya se tiene la historia y todo el elenco está en el modo y sabe qué se quiere, sale muy fluido todo. Se puede de esa manera ir improvisando, pero hay un guion de dónde inicia y dónde acaba la escena. Todos los actores se conocían entre sí y eso ayudaba mucho”, considera García.

Liz, la productora, espera que el algoritmo les favorezca, pues El quinto partido se lanzó prácticamente 24 horas antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, a realizarse mañana a las 13:00 horas en el estadio Ciudad de México (antes Azteca).

“El futbol es algo que gusta mucho a la gente, teníamos que sacar algo así, a lo mejor es una señal y la película queda obsoleta si efectivamente llegamos este año a ese partido”, destaca la productora.

A finales del año pasado, en Incine se estrenaron los cortos navideños Los pobres también tenemos Navidad y Un ladrón en Navidad, que luego se juntaron para hacer un largometraje, los cuales hasta ahora alcanzan las 200 mil visualizaciones.