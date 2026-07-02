Elbittar, entre el alivio y la rabia

Daniel Elbittar no estaba en Venezuela cuando la tierra sacudió La Guaira y Caracas, pero el golpe también le llegó hasta México. El actor venezolano, radicado en el país desde hace 18 años, siguió desde la distancia la emergencia provocada por los dos sismos que el 24 de junio estremecieron la costa central de Venezuela, con magnitudes preliminares de 7.2 y 7.5, y que han dejado más de mil 900 muertos, miles de heridos y familias enteras sin casa.

Del otro lado del teléfono estaban su madre y sus hermanas, a salvo, aunque con daños materiales. “A ellas les tocó el terremoto en Caracas. Gracias a Dios no pasó a mayores y solo sufrieron daños materiales”, comenta. Ese alivio, dice, se volvió todavía más fuerte al ver las imágenes de rescates, edificios colapsados y familias que buscan entre escombros, mientras la ayuda humanitaria avanza entre restricciones que él considera inaceptables.

Opacidad

“Es inaceptable que no estén dejando entrar la ayuda humanitaria, que quieran obligar a los Topos a dar declaraciones limitadas por la línea editorial impuesta. Qué bueno que estén ahí los Topos de México y que se enfrenten a los periodistas”, expresa.

Elbittar sostiene que quienes más padecen esas medidas son las personas que perdieron sus casas y pertenencias, en medio de controles que el gobierno venezolano ha justificado como parte del orden y la seguridad sanitaria. “No permiten que las personas que quieren ayudar en el rescate, de Colombia y España, entren. Todo lo que está haciendo el gobierno es inhumano y la gente es la que lo está padeciendo todo”, afirma.

Ante la emergencia, el actor comenta que decidió involucrarse en las labores de apoyo junto con la comunidad venezolana en México, que es muy unida. “El fin de semana estuvimos en un centro de acopio que está al lado de la embajada de Venezuela. También todos estamos realizando actividades para recaudar fondos”, explica.

Dividido

Su mayor alivio, detalla, es saber que su madre y sus hermanas lograron resguardarse y salir con vida. El actor reconoce que su primera intención fue traerlas a México mientras todo se estabiliza, pero por ahora eso parece imposible. “El tema es que ahorita los aeropuertos están colapsados, todo el sistema aéreo. Estamos pendientes todo el tiempo”, expresó.

Aunque lleva casi dos décadas fuera de Venezuela, Elbittar asegura que hoy se siente más atado que nunca a su país.