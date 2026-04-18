Ellos salieron con estrellas internacionales

En algún momento fueron las parejas que acaparaban los titulares. Estos famosos mexicanos vivieron romances muy mediáticos con figuras de otros países.
Bárbara Mori y Keanu Reeves
Rumorados en 2010 cuando ella se mudó a Los Ángeles, aunque nunca lo confirmaron.
Luis Miguel y Mariah Carey
Tuvieron una relación muy mediática de 1998 a 2001.
Salma Hayek y Edward Norton
Salieron a finales de los 90 después de conocerse en una sesión con un terapeuta. Duraron 4 años juntos.
Eiza González y Liam Hemsworth
Se les relacionó en 2013 después de que él terminara con Miley Cyrus.
Danna Paola y Alex Hoyer
Ella mexicana, él estadounidense. Salieron de 2019 a 2021.
Belinda y Criss Angel
La cantante mexicana y el ilusionista estadounidense anduvieron en 2016.
Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera
Ella mexicana, él español. Se casaron en 2007 y se divorciaron en 2013.
Gael García Bernal y Natalie Portman
Actriz israelí-estadounidense. Tuvieron un romance breve en 2003 tras conocerse en un festival de cine.
Jaime Camil y Eva Longoria
Salieron brevemente en 2010, antes de que ella se casara con Tony Parker.
Saúl "Canelo" Álvarez y Paris Hilton
Tuvieron un breve romance en 2012.
Sergio "Checo" Pérez y Lindsay Lohan
Se les vinculó en 2013 durante un GP de Mónaco.
Thalía y Tommy Mottola
Ella mexicana, él estadounidense. Se casaron en 2000 y siguen juntos. Él fue presidente de Sony Music.
Martha Higareda y Daniel Craig
Actor británico. Trabajaron juntos en Spectre de James Bond y hubo rumores en 2015.
Tenoch Huerta y Dafne Keen
Actriz británica-española. Trabajaron juntos en Logan y hubo rumores en 2017, pero nada confirmado.