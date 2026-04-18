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Ellos salieron con estrellas internacionales

Abril 18 del 2026
Ellos salieron con estrellas internacionales

En algún momento fueron las parejas que acaparaban los titulares. Estos famosos mexicanos vivieron romances muy mediáticos con figuras de otros países.

Bárbara Mori y Keanu Reeves

Rumorados en 2010 cuando ella se mudó a Los Ángeles, aunque nunca lo confirmaron.

Luis Miguel y Mariah Carey

Tuvieron una relación muy mediática de 1998 a 2001.

Salma Hayek y Edward Norton

Salieron a finales de los 90 después de conocerse en una sesión con un terapeuta. Duraron 4 años juntos.

Eiza González y Liam Hemsworth

Se les relacionó en 2013 después de que él terminara con Miley Cyrus.

Danna Paola y Alex Hoyer

Ella mexicana, él estadounidense. Salieron de 2019 a 2021.

Belinda y Criss Angel

La cantante mexicana y el ilusionista estadounidense anduvieron en 2016.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera

Ella mexicana, él español. Se casaron en 2007 y se divorciaron en 2013.

Gael García Bernal y Natalie Portman

Actriz israelí-estadounidense. Tuvieron un romance breve en 2003 tras conocerse en un festival de cine.

Jaime Camil y Eva Longoria

Salieron brevemente en 2010, antes de que ella se casara con Tony Parker.

Saúl "Canelo" Álvarez y Paris Hilton

Tuvieron un breve romance en 2012.

Sergio "Checo" Pérez y Lindsay Lohan

Se les vinculó en 2013 durante un GP de Mónaco.

Thalía y Tommy Mottola

Ella mexicana, él estadounidense. Se casaron en 2000 y siguen juntos. Él fue presidente de Sony Music.

Martha Higareda y Daniel Craig

Actor británico. Trabajaron juntos en Spectre de James Bond y hubo rumores en 2015.

Tenoch Huerta y Dafne Keen

Actriz británica-española. Trabajaron juntos en Logan y hubo rumores en 2017, pero nada confirmado.

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