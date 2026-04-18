Ellos salieron con estrellas internacionales

En algún momento fueron las parejas que acaparaban los titulares. Estos famosos mexicanos vivieron romances muy mediáticos con figuras de otros países.

Bárbara Mori y Keanu Reeves

Rumorados en 2010 cuando ella se mudó a Los Ángeles, aunque nunca lo confirmaron.

Luis Miguel y Mariah Carey

Tuvieron una relación muy mediática de 1998 a 2001.

Salma Hayek y Edward Norton

Salieron a finales de los 90 después de conocerse en una sesión con un terapeuta. Duraron 4 años juntos.

Eiza González y Liam Hemsworth

Se les relacionó en 2013 después de que él terminara con Miley Cyrus.

Danna Paola y Alex Hoyer

Ella mexicana, él estadounidense. Salieron de 2019 a 2021.

Belinda y Criss Angel

La cantante mexicana y el ilusionista estadounidense anduvieron en 2016.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera

Ella mexicana, él español. Se casaron en 2007 y se divorciaron en 2013.

Gael García Bernal y Natalie Portman

Actriz israelí-estadounidense. Tuvieron un romance breve en 2003 tras conocerse en un festival de cine.

Jaime Camil y Eva Longoria

Salieron brevemente en 2010, antes de que ella se casara con Tony Parker.

Saúl "Canelo" Álvarez y Paris Hilton

Tuvieron un breve romance en 2012.

Sergio "Checo" Pérez y Lindsay Lohan

Se les vinculó en 2013 durante un GP de Mónaco.

Thalía y Tommy Mottola

Ella mexicana, él estadounidense. Se casaron en 2000 y siguen juntos. Él fue presidente de Sony Music.

Martha Higareda y Daniel Craig

Actor británico. Trabajaron juntos en Spectre de James Bond y hubo rumores en 2015.

Tenoch Huerta y Dafne Keen

Actriz británica-española. Trabajaron juntos en Logan y hubo rumores en 2017, pero nada confirmado.