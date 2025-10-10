Emireth dice que Osorio es un fraude

En una reciente transmisión del canal de Javier Ceriani, Emireth González, exesposa del productor Juan Osorio, reapareció para hablar de su pasado con él y advertir a Eva Daniela sobre lo que podría enfrentar con el famoso.

La conversación se dio luego de que Ceriani señalara que está haciendo una investigación sobre las ex del productor, quien se casó el fin de semana con Eva Daniela, 38 años menor que él.

Durante la entrevista, Emireth González señaló que durante su matrimonio con Osorio habría vivido episodios de control económico y presuntos fraudes relacionados con propiedades que él habría puesto a nombre de terceros. “Cuando me piden desalojar la casa que ocupé con él, me entero de que no estaba ni a mi nombre ni al suyo, sino al de su hermano. Un acto fraudulento”, explicó. González relató que, al casarse, Juan decidió unilateralmente el régimen económico, sin diálogo previo: “El día de la boda él dijo cómo nos íbamos a casar, no fue una decisión mutua”.

Además, denunció que durante cinco años le prohibió trabajar, lo que la dejó en una posición de vulnerabilidad: “En el caso de Juan, a mí me prohibió. Yo era una mujer económicamente solvente antes de casarme”.