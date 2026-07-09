Ensamble Comunitario celebró 8 años

En julio de hace ocho años, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, decenas de niñas y niños, con jaranas y leonas (guitarras grandes de cuatro cuerdas) en mano, así como con marimboles y arpas jarochas hicieron sonar las primeras notas musicales del Semillero Ensamble Comunitario, el cual en este 2026 celebró ocho años de ponderar con versos y sones su cultura e identidad comunitaria, de ser un espacio para que las infancias y juventudes de municipio expresen y nutran sus ideas a través de la práctica musical.

Los días 7 y 8 de julio, maestros e integrantes de la agrupación comunitaria ofrecieron clases magistrales, fandangos y conciertos en la Unidad Deportiva Municipal Undesat para conmemorar el día en que esta “embarcación musical” —como le llaman cariñosamente sus miembros— zarpó por primera vez para navegar rutas que los guíen a cumplir su meta: que la cultura jarocha perviva y se alimente de los sueños e ideas de las nuevas generaciones.

Patrimonio

En este sentido, el director del Semillero Ensamble Comunitario de son jarocho de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Juan Campechano Yan, explicó que con estas jornadas musicales quieren invitar a que más niñas y niños se sumen al programa y que junto con sus padres descubran la importancia de mantener viva su cultura.

Además de las clases magistrales de arpa, violín, y contrapuntos jarochos (duelos de improvisación poética o versada), habrá fandangos y conciertos en los que nuestros integrantes (niñas, niños y adolescentes) mostrarán cómo ejercen su derecho a la cultura, a través de cada interpretación musical, sustentadas en ensayos y actividades previas.

“Nosotros vemos a nuestro Semillero como una gran embarcación que navega en medio de un océano colmado de conocimientos y rutas de aprendizaje, los cuales debemos ordenar y definir para llegar a buen puerto o lograr un objetivo: que nuestras tradiciones y saberes pervivan, por lo cual cada año, mes y día debemos de levantar anclas, dispuestos a navegar para descubrir nuevas rutas y conocimientos”, señaló

En este sentido, el titular del Sistema Nacional de Fomento Musical, Roberto Rentería Yrene, subrayó que “los Semilleros Creativos no solo forman una nueva generación de músicos tradicionales, impulsan a una nueva generación de ciudadanos profundamente vinculados con sus raíces y el bienestar de su entorno”.