Ensayo sobre la ceguera

Esta novela distópica del autor portugués José Saramago funciona como una radiografía brutal de la naturaleza humana, utilizando una epidemia sanitaria como pretexto para desnudarnos social, moral y éticamente ante situaciones extremas.

¿De qué trata?

La trama arranca de forma abrupta cuando un hombre se queda súbitamente ciego mientras conduce y espera en un semáforo. A diferencia de la ceguera común, esta se manifiesta como un mar de luz blanca y brillante, ganándose el nombre de “ceguera blanca”.

Es una obra profundamente inquietante y al mismo tiempo fascinante porque toma una situación imposible es decir una epidemia de ceguera y la convierte en una reflexión brutal sobre la condición humana, el miedo, el poder y la fragilidad de la civilización.

Desde las primeras páginas la novela crea una sensación de angustia constante ya que los personajes son obligados a enfrentar no solo la pérdida de la vista sino también el derrumbe de las reglas sociales que normalmente mantienen el orden y la convivencia.

Lo más impresionante del libro no es únicamente la historia sino la manera en que José Saramago observa el comportamiento humano cuando desaparecen la comodidad y la seguridad. A medida que la epidemia avanza los personajes comienzan a mostrar sus peores y mejores lados al mismo tiempo y el lector presencia escenas de egoísmo extremo, violencia, desesperación y también actos de solidaridad y compasión que logran conservar algo de humanidad dentro del caos.

El estilo de escritura es una parte fundamental de la experiencia porque Saramago rompe muchas reglas tradicionales de puntuación y narración. Los diálogos aparecen mezclados dentro de los párrafos y casi no hay pausas convencionales, algo que al principio puede sentirse extraño o incluso difícil, pero después de unas páginas el ritmo termina atrapando y provoca una sensación de inmersión muy intensa como si el lector estuviera perdido junto con los personajes dentro de esa oscuridad blanca que domina la novela.

Además de ser una historia dura y emocionalmente pesada también es un libro lleno de simbolismo y preguntas filosóficas. La ceguera funciona como una metáfora de la indiferencia humana, de la incapacidad para ver el sufrimiento ajeno y de cómo muchas veces vivimos sin realmente comprender a quienes nos rodean.

Por eso la novela sigue siendo tan actual y tan comentada incluso años después de su publicación ya que muchas personas encuentran paralelos con crisis sociales, políticas o sanitarias del mundo real.