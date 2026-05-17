Entre luces, música y recuerdos: así brilló Tuxtla

Hablar de la vida nocturna de Tuxtla Gutiérrez es también hablar de generaciones enteras que encontraron en sus noches una forma de convivir, celebrar, divertirse y crear recuerdos que quedaron marcados para siempre.

Durante las décadas de los noventa, los 2000 y parte de los 2010, la capital chiapaneca vivió una etapa intensa en la que los centros nocturnos, bares y antros se convirtieron en escenarios de historias inolvidables para miles de jóvenes tuxtlecos. En medio de esa evolución social, y en las páginas de sociales de Cuarto Poder quedó retratado cada momento importante, documentando la transformación de la vida nocturna y dejando testimonio visual de cómo cambiaban las generaciones y sus formas de divertirse.

En aquellos años, salir de noche era parte esencial de la vida social. Los fines de semana las juventudes se reunían en los lugares de moda para disfrutar la música, bailar, convivir con amigos y sentirse parte de una época que parecía no terminar nunca. Para muchos jóvenes, aparecer en las páginas de sociales representaba formar parte de ese movimiento que definía a la ciudad. Los reporteros recorrían los lugares más concurridos para captar las mejores imágenes y mostrar a los lectores quiénes estaban presentes en las fiestas y reuniones más importantes del momento.

Una de las secciones más recordadas de aquellos años es 100 % Joven, un espacio que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los lectores. Ahí aparecían los jóvenes de la sociedad tuxtleca disfrutando las noches de fiesta, posando entre amigos y mostrando el estilo de cada época. Las fotografías se volvieron recuerdos imborrables de generaciones enteras que hoy miran aquellas páginas con nostalgia y emoción, recordando una etapa en al que la diversión nocturna era parte importante de la identidad social de Tuxtla Gutiérrez.

Para todos los gustos

Cada lugar tuvo su propia esencia y logró conectar con distintos públicos. San Remo, por ejemplo, no era solamente un antro, era considerado todo un espectáculo nocturno. Sus luces, pista de baile y shows en vivo hicieron que durante muchos años fuera reconocido incluso como “El lugar de las estrellas”, convirtiéndose en referencia obligada para quienes buscaban vivir noches diferentes y llenas de ambiente. Ahí se reunían jóvenes, amigos y grupos enteros que hacían de este sitio uno de los más emblemáticos de la ciudad.

Con el paso de los años llegó Liquid, un espacio que rápidamente entendió el cambio generacional y se volvió la sensación del momento. La música electrónica, el ambiente aspiracional y una estética mucho más moderna marcaron el inicio de una nueva era. Las noches comenzaron a transformarse y los jóvenes encontraron nuevas formas de diversión que reflejaban también la evolución de la ciudad y de las tendencias que llegaban desde otras partes del país.

Otro espacio que marcó una etapa importante fue Colors, un lugar que abrió paso a una vida nocturna mucho más diversa y libre. Su ambiente permitió que muchas personas encontraran un sitio donde podían expresarse con libertad, mostrando una identidad diferente dentro del panorama nocturno de Tuxtla. Mientras tanto, opciones como Piñas & Charlie’s ofrecían una experiencia más relajada, convirtiéndose en el cómplice perfecto para quienes buscaban música de moda, canciones bailables y un ambiente distinto para convivir entre amigos.

Más adelante apareció Sky Bar, cambiando nuevamente la forma de vivir las noches en la capital chiapaneca. Su concepto de altura, exclusividad y vistas espectaculares le dio a la ciudad una nueva propuesta que rápidamente llamó la atención de los tuxtlecos. Las reuniones comenzaron a trasladarse a espacios más modernos y sofisticados, demostrando que la vida nocturna seguía evolucionando constantemente. Del mismo modo, La Uno se volvió uno de los puntos más fuertes de reunión para distintas generaciones, alcanzando una popularidad enorme y convirtiéndose en uno de los lugares más identificables dentro de la vida social chiapaneca.

El ambiente nocturno de Tuxtla también estuvo marcado por muchos otros sitios que dejaron huella y que hoy viven en la memoria de quienes disfrutaron de aquellas épocas. El Estrés, El Boludo, Baby Rock, Santa Diabla, Tesomatas, La Suite, Rockstar, Escenario, Cabaret, Dolce, Classico, BouleBar, Bypass y Zhio fueron parte importante de distintas etapas de diversión para la ciudad. Algunos permanecieron durante años y otros tuvieron pasos fugaces, pero todos lograron formar parte de la historia nocturna de la capital.

La fiesta continúa

Cada generación encontró su propio lugar favorito y cada época tuvo espacios que representaban “lo mejor” del momento. Lo que en 1998 era considerado el centro de la diversión, años después quedaba como un recuerdo nostálgico para quienes vivieron esa etapa. Así fue cambiando la ciudad, cambiaron las modas, la música y también las formas de convivir. Sin embargo, algo que nunca cambió fue la presencia de los jóvenes como protagonistas.

Durante estos 50 años, Cuarto Poder ha sido testigo de cada una de esas transformaciones. A través de sus páginas de sociales y de la sección Gente, logró capturar instantes que hoy forman parte de la memoria colectiva de los tuxtlecos. Las fotografías publicadas no solo mostraban fiestas o reuniones, también retrataban amistades, tendencias, celebraciones y la manera en que distintas generaciones construyeron su identidad social alrededor de la vida nocturna.

Hoy, aunque muchos de aquellos lugares ya no existen, la fiesta continúa en Tuxtla Gutiérrez. Nuevos bares, restaurantes y centros de convivencia han tomado el lugar de aquellos sitios legendarios, mientras nuevas generaciones siguen escribiendo sus propias historias. Y así como ocurrió hace décadas, las páginas de sociales siguen documentando esos momentos que forman parte de la esencia de la ciudad, manteniendo viva la tradición de retratar la alegría, la convivencia y el espíritu nocturno que siempre ha caracterizado a los tuxtlecos.