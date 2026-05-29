Erivo, víctima de prejuicios

Las burlas, “memes” y ofensas que recibió Cynthia Erivo durante la campaña de Wicked, en especial por su cercanía con Ariana Grande, la hicieron sentirse vulnerada y la alejaron de la promoción rumbo al Óscar, contó la actriz a Variety.

El punto más delicado ocurrió el 13 de noviembre, durante la premier de Wicked: por siempre en Universal Studios Singapore, cuando un hombre saltó una barrera y sujetó a Grande. “Nadie se movió. Nadie se movió”, recordó Erivo. “Me moví porque mi cerebro dijo ‘¡aléjenlo!, ¡sáquenlo de aquí!’. Mi reacción inmediata fue: ‘Aléjenlo de nosotras’. Y lo que la gente no podía ver es que él no la soltaba. Así que seguí empujándolo para quitárselo”.

La escena fue distorsionada en redes, donde la presentaron como la “guardaespaldas” de Grande, lo que derivó en comentarios sobre su cuerpo, su complexión y su apariencia, lamentó la actriz. “Creo que realmente no hemos asumido la naturaleza insidiosa de cómo vemos a las mujeres negras. Porque eso era de lo que se estaban burlando. Era mi físico, era mi forma. Era el hecho de que soy calva”, dijo.

Esa reacción pública, explicó, no solo distorsionó un gesto instintivo, también la afectó emocionalmente, como ocurre con muchas mujeres cuando son juzgadas en redes. “Fue convertido en algo que simplemente no era, por la forma en que la gente ve a las mujeres que se parecen a mí y por las suposiciones que hace sobre ellas”, agregó.