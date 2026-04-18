Estrenarán La peor señora del mundo

Este sábado, el taller de actuación del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez iniciará una nueva temporada del montaje La peor señora del mundo, basado en el famoso cuento del escritor Francisco Hinojosa.

La cita es en la sala Jorge Escobar del mencionado recinto. El estreno está programado para este 18 de abril, a las 19:00 horas, y las próximas presentaciones serán los días 25 de abril y 2 de mayo, con dos funciones, a las 17:00 y 19:00 horas. De acuerdo con el cartel que publicaron, las reservaciones se pueden hacer comunicándose al número telefónico 2225863977.

La historia

Compartieron que este proyecto escénico llega desde el norte de Tarambul al teatro de la Ciudad Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez.

Refieren que la historia se basa en el relato del escritor mexicano Francisco Hinojosa. “La puesta en escena nos trae a la mujer más temida del pueblo de Tarambul, quien castiga a todos por igual, hasta que la comunidad decide unirse para enfrentarla con ingenio y humor”, adelantan.

El director de la obra, Lennin D’ Zunún, detalló que durante varios meses trabajaron en el montaje de esta historia que se estrenará después de haber concluido con las presentaciones del ejercicio escénico Pero le hemos matado sin mala intención.

El espacio

La sala Jorge Escobar —indicó— es un salón de ensayos que se encuentra al interior del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa y que fue adaptado como un foro que permite experimentar el teatro íntimo.

Lennin informó que en este espacio se presentarán más obras serán estrenadas próximamente, entre estas El triciclo y La cantante calva, por lo que invitó a asistir y consumir teatro local.