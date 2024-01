Exconcursante de reality demanda a Netflix

Mientras Netflix se anota grandes éxitos con series como La casa de papel o Stranger things, unas de las más vistas de sus producciones, en el terreno de los reality shows no ha tenido la misma suerte.

Hace unos meses trascendió que varios exparticipantes de El Juego del Calamar: el desafío se unieron para presentar una demanda colectiva contra la plataforma por daños y perjuicios, y es que, aseguraron que fueron obligados a estar en climas de extremo frío; además de que los juegos les ocasionaron lesiones y problemas de salud con los que tendrán que lidiar por varios años.

Ahora, el gigante del streaming vuelve a estar en medio de una disputa legal por una exconcursante de El amor es ciego, otro de sus programas de telerrealidad y que está enfocado a ayudar a la gente a encontrar el amor.

De acuerdo con TMZ, Netflix está siendo demanda por Renne Poche, integrante de la temporada número cinco del show, junto a la empresa Delirium TV (productora de la serie), por obligarla a pasar largos periodos con un hombre violento, adicto e inestable emocionalmente.

El amor es ciego sigue la premisa de que dos personas no necesitan conocerse físicamente para enamorarse, es por ello que sus integrantes son llevados a citas a ciegas entre ellos, donde además de coquetear, pueden conocerse más a fondo. La única regla es que para conocerse, primero debe existir un compromiso matrimonial y luego son llevados de vacaciones a un resort mexicano antes de regresar a casa y casarse.

En los documentos obtenidos por el sitio estadounidense, Poche afirma que los productores estaban al tanto de que su pareja predeterminada, Carter, es un hombre violento, adicto y con problemas de salud mental, y aún así la obligaron a pasar largos periodos de tiempo con él.

Aunque en un principio Carter y Poche se llevaron bien, la mujer asegura que no tuvo que pasar mucho para que descubriera que él estaba mintiendo, además de que llegó a consumir alcohol y otras sustancias fuera y dentro de cámara, abusó de ella emocionalmente y hasta amenazó a uno de los camarógrafos, pero la producción no hizo nada. Por el contrario, la habrían amenazado con tomar acciones legales en su contra de no seguir con el compromiso.

Renne alega daños y perjuicios, ya que no solo fue obligada a entablar una relación “tóxica”, sino que una vez que terminó el programa, la producción le notificó que su relación con Carter sería eliminada, pues el habría amenazado con quitarse la vida si las imágenes salían a la luz.

Desde ese momento la mujer no solo canceló su compromiso, sino que habló sobre su traumática experiencia dentro del reality, por lo que, ahora, está siendo acusada por la empresa de no respetar el acuerdo de confidencialidad que había firmado y le exigen la suma de 4 millones de dólares, cuando solo le pagaron 8 mil por su participación.

En contrapeso, Poche está pidiendo a la corte que declara como ilegal e inaplicable el contrato. además de una cantidad que no ha sido revelada como compensación. Hasta este miércoles ni la plataforma ni la empresa productora han hablado a respecto, pero esta no sería la primera acusación contra el programa, ya que otro de los concursantes alegó agresión sexual, encarcelamiento ilegal y negligencia.