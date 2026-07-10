Exhiben cartografía del desarraigo

Mientras la investigación académica y los organismos internacionales alertan sobre una crisis global de desplazamiento forzado causada por guerras, persecuciones, violencia, pobreza, colapsos políticos y cambio climático, en Estados Unidos y Europa la inmigración se ha convertido en uno de los principales blancos de la extrema derecha y de los discursos soberanistas.

Frente a esta narrativa, la exposición “Out of place”, organizada por la Fundación Imago Mundi y presentada en la Fundación Luigi Rovati de Milán, invita a mirar el fenómeno desde quienes lo viven: artistas refugiados que habitan o han habitado 18 de los mayores campos de exiliados y asentamientos del mundo.

Impulsado por Luciano Benetton, quien ha expresado su firme deseo de que esta muestra itinerante alcance sedes internacionales, el proyecto reúne 284 obras creadas por 264 artistas en el pequeño e icónico formato de 10 por 12 centímetros, propio de la colección Imago Mundi.

Realizado entre 2022 y 2024 bajo la curaduría de Claudio Scorretti, Irina Ungureanu y Amanullah Mojadidi, con el apoyo de 11 cocuradores regionales, el estudio despliega una cartografía del desarraigo que atraviesa África, Asia, Ucrania, el Mediterráneo, Centroamérica y Sudamérica.

Mediante estos testimonios visuales, la colección busca devolver la identidad individual y la dignidad a quienes el término genérico “refugiado” suele anonimizar, revelando la cruda paradoja de nuestro tiempo: cómo los asentamientos concebidos inicialmente como soluciones temporales han evolucionado hasta convertirse en “ciudades accidentales” y estados permanentes de vida.