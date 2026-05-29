Exponen patrones impuestos a mujeres

En La vida es temas como la presión sobre la maternidad no realizada, el miedo a envejecer, la sexualidad, la enfermedad y la violencia que atraviesa la vida cotidiana en México salen a flote en Nora (Natalia Plascencia), la protagonista del filme.

Es un viaje con motivo de su cumpleaños 40, organizado por Greta (Paulina García), su tía, y figura materna, lo que detona este ejercicio de introspección que la lleva a cuestionarse quién es, qué quiere y qué cosas ya no está dispuesta a tolerar.“Llegas a cierta edad y parece que existe un mandato invisible sobre cómo debes comportarte. A los 40 ya no puedes vivir igual que a los 20, y cuando llegas a los 50 pareciera que tienes que convertirte automáticamente en ‘una señora’, dejar de usar ciertas cosas, o dejar de hacer otras. Y a los 60, prácticamente desapareces socialmente. Es increíble cómo funciona eso con las mujeres, porque a los hombres no les pasa igual”, dice Paulina García en entrevista.

Además de exponer la manera en la que las mujeres son percibidas dependiendo de su edad, de sus decisiones y hasta de su cuerpo, la cinta también aborda temas como feminicidios, menopausia temprana, crisis familiares y duelos personales.

El peso de las imposiciones

La directora Lorena Villarreal genera una conversación incómoda pero necesaria y reconocible para las mujeres en América Latina: envejecer bajo expectativas imposibles de cumplir. “Muchas veces vemos películas donde las mujeres solamente cumplen una función alrededor de un hombre. Aquí queríamos lo contrario: que las mujeres fueran el centro de la historia, pero sin encerrar a los personajes en estereotipos”, explica.

Lorena Villarreal detalla que su idea era mostrar relaciones humanas reales, que al ver la película se pudiera identificar a amigas, hermanas, madres o incluso abuelas. “Exploramos los vínculos humanos desde las mujeres, que son quienes llevan la historia, pero también celebramos a los hombres que forman parte de ese mundo. Porque la vida se trata de contrastes: del amor, del dolor, de lo bueno y de lo malo”, dijo.

Protagonizada por Natalia Plascencia, Paulina García, Naian González Norvind y Geraldine Zinat, la cinta filmada en Baja California ya está en salas tras su paso por los festivales de Mar del Plata, Göteborg y Chicago Latino Film Festival.