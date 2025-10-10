Fans “se casan” con Chayanne

¿Quién no ha soñado con casarse con su artista favorito? Encontrarlo por casualidad, que con solo mirarte a los ojos se enamore de ti y sellar esa historia con una boda de película. Las fans de Chayanne ya pudieron hacer sus realidad.

El boricua regresa a la Ciudad de México como parte de su gira Bailemos Otra Vez, para ofrecer cuatro conciertos al público capitalino, y en el primero de estos, la experiencia incluye matrimonio.

Desde las afueras del Palacio de los Deportes, recinto que recibirá al llamado “padre de Latinoamérica”, los fans, en su mayoría mujeres, comenzaban a reunirse. Algunas estaban preocupadas porque la lluvia arruinara su outfit, mientras que otras buscaban comprar algún recuerdo que inmortalizara la noche.

Pero entre todos los puestos, uno llamaba especialmente la atención: “¡Cásate con Chayanne!”, se escuchaba. La invitación resultaba irresistible para varias curiosas que, sin pensarlo demasiado, se acercaron a preguntar y, por qué no, a cumplir su gran anhelo.