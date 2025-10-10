﻿﻿
SÍGUENOS
GenteShow

Fans “se casan” con Chayanne

Octubre 10 del 2025
Fans “se casan” con Chayanne

¿Quién no ha soñado con casarse con su artista favorito? Encontrarlo por casualidad, que con solo mirarte a los ojos se enamore de ti y sellar esa historia con una boda de película. Las fans de Chayanne ya pudieron hacer sus realidad.

El boricua regresa a la Ciudad de México como parte de su gira Bailemos Otra Vez, para ofrecer cuatro conciertos al público capitalino, y en el primero de estos, la experiencia incluye matrimonio.

Desde las afueras del Palacio de los Deportes, recinto que recibirá al llamado “padre de Latinoamérica”, los fans, en su mayoría mujeres, comenzaban a reunirse. Algunas estaban preocupadas porque la lluvia arruinara su outfit, mientras que otras buscaban comprar algún recuerdo que inmortalizara la noche.

Pero entre todos los puestos, uno llamaba especialmente la atención: “¡Cásate con Chayanne!”, se escuchaba. La invitación resultaba irresistible para varias curiosas que, sin pensarlo demasiado, se acercaron a preguntar y, por qué no, a cumplir su gran anhelo.

﻿