Feria del Libro del PJE, todo un éxito

La segunda Feria del Libro La Justicia es la Paz, del Poder Judicial del Estado, que se llevó a cabo del 21 al 23 de abril, fue todo un éxito, contando con la participación de 12 editoriales, ademas de actividades como presentaciones de libros, conferencias y conversatorios.

José Luis Baltazar Argüello, director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial del Poder Judicial del Estado, refirió que este encuentro se organizó por instrucciones del magistrado presidente, quien siempre ha tenido la voluntad de que la cultura y la lectura se promuevan de manera permanente.

Destacó que este evento fue el resultado del trabajo conjunto, ya que a través de reuniones fueron concretando las actividades que se desarrollaron durante tres días: 21, 22 y 23 de abril, todas de manera gratuita.

Difusión y vinculación

Sobre la feria, que tuvo lugar junto al Edificio A del Poder Judicial, puntualizó que el propósito fue crear un vínculo entre artesanos, libreros y personas que se dedican a la gastronomía. Entre los stands, además de libros, expusieron productos provenientes de la región zoque del estado de Chiapas.

Agregó que decidieron colocarse afuera de los edificios para llegar tanto a los litigantes como al público en general que acude a estos establecimientos y con ello propiciar el encuentro de los libros con la sociedad en general.

“Queríamos que todos vieran el vínculo que existe entre la gente y nosotros. Para reforzar el evento contamos con la participación de una banda de música, de un grupo musical y de una marimba que amenizaron la jornada”, detalló.

De igual forma indicó que, a su llegada como magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén instruyó sobre la creación de actividades culturales, por lo que hace un año se hizo la primera Feria del Libro, que ya tuvo su segunda edición.

“El objetivo es ir creciendo año con año e ir acompañándonos de más personas, de más instituciones y organizaciones civiles para ir haciendo más grande este evento”, expresó.