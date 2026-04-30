Feria infantil llega al Museo Regional

Instituciones amigas como el Zoomat, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, el Museo de Paleontología, el Museo Botánico, el Jardín Botánico, el Museo Cocodrilo y Naturalmente Salvaje formaron parte de la 25ª Feria Cultural Infantil efectuada en el Museo Regional de Chiapas.

El encuentro celebrado los días 28 y 29 de abril se llevó a cabo en el marco del Día de la Niñez, que se festeja este jueves. Destacaron que durante la jornada se contó con la participación de diversas escuelas primarias que llenaron el museo de vida y diversión.

“¡Los niños aprendieron y se divirtieron como nunca! Agradecemos al área de Comunicación Educativa de este recinto por hacer posible este evento lleno de alegría y aprendizaje”, informaron.

Invitados

Para esta edición nuevamente se contó con la presencia del Club de Ajedrez Infantil Chiapas, A. C., liderado por el historiador y promotor cultural José Morales.

Asimismo, estuvo presente el Buró Municipal de Turismo Tuxtla Gutiérrez, que se unió a esta dinámica con actividades orientadas a la promoción y difusión del patrimonio cultural y natural de la capital chiapaneca. “A través de dinámicas lúdicas y educativas como ‘Serpientes y escaleras turístico’, ‘Dibujos para colorear’ y ‘Lotería tuxtleca’, se promueve entre las niñas, niños y familias asistentes el conocimiento de los atractivos y la identidad turística de Tuxtla Gutiérrez de manera interactiva y divertida”, detallaron.

También brindaron información y orientación turística para que más personas descubran todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana se integró a este evento impartiendo el taller “Conejo en movimiento” y la charla “Conciencia de acciones ambientales”. “Durante esta actividad, las niñas y niños aprendieron sobre educación y cultura vial, señalizaciones de tránsito, y participaron en un divertido circuito vial, fortaleciendo sus conocimientos para una movilidad más segura y responsable. Además, se abordaron temas fundamentales para el cuidado de nuestro entorno, como el uso responsable del agua, la importancia de no tirar basura y la reflexión sobre acciones que dañan al medio ambiente, como la quema de basura y la tala de árboles”, informaron.