Festejan a San Marcos Evangelista

La feria en honor de San Marcos Evangelista en Tuxtla Gutiérrez tendrá una importante cartelera cultural en la que destaca la participación de diversos promotores culturales y artistas del estado de Chiapas.

Programación

De acuerdo con el cartel publicado en redes, los eventos más destacados comenzarán el 17 de abril con el conservatorio eclesial “Diálogos por la paz”, en el que participarán Gilberto Hernández García y Mirna Guadalupe Ballinas Aquino, así como el conversatorio “Recuerdos de la Feria San Marcos”, que se efectuará a las 17:00 horas.

Mientras que el día 18 de abril, Adriana Caballero Roque y Pedro Castañeda hablarán sobre la “Espiritualidad franciscana”. El 19 de abril habrá dos presentaciones como parte del concierto “Cantando a México”: Mirella Aquino Juan y Eli Ballinas Urbina, al ritmo del mariachi.

Para el 20 de abril, de 1:006 a 17:00 horas, se llevará a cabo un conversatorio sobre la cultura zoque (primera parte), en el que intervendrán Francisco Velázquez, Iris de Alba de la Cruz Vázquez y Luis Eduardo Alias Pérez.

La segunda parte de este charla será el 21 de abril, con José Domingo Flores Saldaña, María de Lourdes Velázquez Cundapí y Jorge de la Cruz. Para ese mismo día está programado un recital del Ensamble Pakal, titulado “Armonías de primavera”, en el teatro Francisco I. Madero.

El 22 de abril, la Danzonera de Chiapas se presentará en el escenario principal de la Catedral de San Marcos. En tanto que el 23 será el turno del conversatorio “Vocación a la vida sacerdotal”, en el que participarán Juan Carlos Gutiérrez y Saraín Magdaleno Hernández.

El 24 de abril destaca la premiación de los Juegos Florales en honor de San Marcos, así como la ensarta de flor de mayo, que en esta ocasión tendrá como sede el Museo del Café, así como la entrega de reconocimientos a tuxtlecos ejemplares. Por la tarde se cantarán “Las mañanitas” a San Marcos, con el grupo musical Voces de América Latina y la Tuna Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

El día 25 de mayo, el programa iniciará desde la madruga con la tradicional coronación a San Marcos, para luego continuar con la ensarta de flor de mayo y la presentación del tenor Juan Carlos Suárez. Para conocer la cartelera completa pueden consultar la página de Facebook Fiesta de San Marcos 2026.