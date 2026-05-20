Festival Emblema se llena de pop

Los corazones rotos dominaron el segundo día del Festival Tecate Emblema 2026 de la mano de Sech y Ha-Ash como grandes estrellas de la primera parte de la jornada en el escenario principal.

El primero en aparecer fue el panameño, que al ritmo de El Chavo del 8 subió a la tarima del autódromo Hermanos Rodríguez y sin mediar palabra comenzó con “Novio no” y “Que más pues”. “Mi gente de México, quiero decirles que los amo de todo corazón, ustedes y yo, yo y ustedes y en verdad quisiera tomarme otro trago con ustedes”, dijo antes de cantar “Otro trago”. “Porfa”, “Si te vas” e “Ignorantes” iniciaron la parte para llorar de la tarde ante miles de personas que con las manos en el aire coreaban con coraje cada una de las barras de Sech.

Al ver la rabia en los ojos de sus fans el panameño decidió hacer una pregunta que pareció abrirle el panorama a más de uno tras escuchar: “¿Por qué sigues con él?”. “Increíble. Pero mi amor, si a ti te incomodan muchas cosas de tu pareja o de tu novio, yo te quiero hacer una simple pregunta. ¿Para qué carajo tú sigues con él?”, preguntó.

Entre fuego, papeles de colores inundando el cielo y la liberación emocional de “911” fue que bajó del escenario no sin antes volver a agradecer al público mexicano por apoyarlo en cada paso de su carrera.

Después de la pausa

Unos minutos de calma que sirvieron para recuperar las sonrisas y las energías pérdidas durante los vas 50 minutos del concierto del reguetonero dieron descanso a la gente.

Aunque no tardó mucho en que Ha-Ash subiera con sombreros vestuarios vaqueros en tonos rosas para volver a ponerle limón a la herida desde el primer instante de su show. “No te quiero nada” y “Te dejo en libertad” fueron la presentación de las hermanas que dejaron clara su intención para la noche: ayudar a soltar las relaciones que ya no funcionan. “Buenas noches, México, estamos felices de estar aquí. Vamos a empezar esta noche con un consejo, si están con alguien y saben que no se van a quedar ahí, en una relación tóxica, hoy queremos llenarlos de valentía para que se atrevan a soltarlo”, expresó.