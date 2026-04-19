Festival Maya Zoque se hará en Tila

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) informó que los preparativos para el Festival Maya Zoque Chiapaneca 2026 avanzan favorablemente.

Este semana los involucrados en el proyecto sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de dar seguimiento a la organización del evento que tendrá como sede la localidad de Petalcingo, ubicada en el municipio de Tila.

Al respecto, detallaron que en un esfuerzo conjunto por la preservación de la identidad cultural, se efectuó este encuentro en la casa de la cultura de Petalcingo, contando con la presencia de la maestra María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali, y el ingeniero Neiser Hernández López, presidente municipal de Tila.

Propósito

Resaltaron que la junta fue para coordinar la logística de la trigésima sexta edición del Festival Maya Zoque Chiapaneca, la cual está programada para el mes de septiembre del año en curso.

Indicaron que, tras la reunión, las autoridades hicieron un recorrido por diversos puntos de la localidad, lo que permitió evaluar y definir los espacios que albergarán las diversas muestras artísticas que se llevarán a cabo del 23 al 27 de septiembre.

“A través de esta alianza se busca fortalecer el uso de las lenguas maternas en el ámbito público, preservar las tradiciones ancestrales de la región maya zoque chiapaneca y afrochiapaneca, para fomentar el intercambio cultural entre las comunidades del estado”, abundaron.

Finalmente, resaltaron que la comunidad de Petalcingo, en el municipio de Tila, se prepara para convertirse en el epicentro de la riqueza cultural chiapaneca durante el mes de septiembre, reafirmando el compromiso de las autoridades con la promoción del patrimonio vivo.

Un evento con arraigo

En ediciones anteriores, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas ha resaltado que el Festival Maya Zoque Chiapaneca es un evento itinerante que se celebra desde el año de 1990 y con el que se busca fortalecer fortalecer y difundir la cultura viva de los pueblos indígenas de Chiapas a través de música, danza, literatura y foros académicos.