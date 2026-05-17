Fey no desea ver más peleas

La cantante Fey calificó como “horrible” el enfrentamiento entre su primo Mario Bautista y Aarón Mercury durante el evento Supernova Génesis 2026, al considerar que este tipo de combates representan un riesgo cuando quienes suben al ring no son profesionales.

Durante su conferencia de prensa en la Ciudad de México, la intérprete fue cuestionada sobre la participación de su familiar en este tipo de espectáculos. Su postura se centró en la preocupación y en el peligro que implica que personas sin formación boxística se enfrenten en el ring.

“No me gusta nada, me parece horrible. ¿Tú sabes lo que es, como prima, como familia, estar viendo que se pegan dos personas? La verdad está muy fuerte porque no son profesionales y eso es lo que te da mucho miedo, porque cuando la gente es profesional es otra cosa. Más allá de eso, lo amo, lo adoro, pero lo quiero ver siempre cantando, con su carita bien, que no le vayan a hacer daño y que no se meta en cosas que no tienen sentido. Es lo que opino y ya se lo dije a él también”, dijo ante los medios de comunicación.

La cantante, quien hace unos meses participó en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez interpretando el Himno Nacional, destacó la diferencia entre los combates profesionales y este tipo de eventos con figuras públicas. Desde su perspectiva, el entrenamiento y la experiencia marcan una distancia clara entre ambos escenarios. “La gente profesional es otra cosa”, puntualizó.

En ese contexto, reiteró que su opinión también se la expresó directamente a Bautista, a quien prefiere ver enfocado en su carrera musical.

Celebra con nueva gira

Más allá de la polémica, Fey centró su encuentro con medios en el anuncio de su nueva etapa musical. A tres décadas de trayectoria, la cantante presentó el concepto de su gira Forever 17 Tour: The Happy Era, con la que regresará al Auditorio Nacional el próximo 30 de agosto. “Me siento muy amada gracias a todo lo que viví en esta gira. La gente te cuenta cosas súper personales, momentos de su vida, y eso hace que todo cobre sentido”, abundó.

El espectáculo apuesta por una narrativa emocional que conecta con la nostalgia y la libertad asociada a la adolescencia. La propuesta incluye un recorrido por sus éxitos, acompañado de visuales renovados y momentos especiales en los que interpretará canciones que marcaron su propia historia musical.

Lejos de un formato tradicional, la artista plantea el concierto como una experiencia que invite a desconectarse del presente inmediato. La idea, explicó, es recuperar una sensación de ligereza y celebración colectiva.

Con humor, describió el show como una especie de “máquina del tiempo” que permite al público reencontrarse con una etapa más libre, donde la música funcionaba como un espacio de identidad y escape.