Fiesta de las Voces por la Paz reúne saberes

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se llevó a cabo la Fiesta de las Voces por la Paz: Ski’n jlumaltik, un encuentro que reafirmó el compromiso con el desarrollo cultural y comunitario de la niñez y la juventud chiapaneca.

El evento fue impulsado por la Secretaría de Cultura Federal, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y el programa Semilleros Creativos.

Las actividades se efectuaron en el teatro Hermanos Domínguez y otras sedes estuvieron llenas de arte, saberes y memoria, con el propósito de reafirmar el compromiso con el desarrollo cultural y comunitario de la niñez y la juventud chiapanecas.

Programación

Como un reflejo de las raíces, la identidad y el color de sus municipios, se presentaron varias exposiciones de pintura y fotografía, con la participación de creadores provenientes de los municipios de Oxchuc y Chicomuselo, además de una muestra visual que reunió el arte textil de Venustiano Carranza con el colectivo Sjalik Xkuxlejal Antsetik.

El escenario también se llenó de vida con los bailes del Semillero de Danza Folclórica de Frontera Comalapa, seguidos de malabares y danza aérea del Semillero de Paz de Circo de San Cristóbal de Las Casas. En tanto, las artes escénicas conmovieron al público con la obra Chepita y la profunda puesta en escena Sot’s leb Zinacantán, que fusionó poesía y espiritualidad en lengua tsotsil.

La música tradicional resonó con fuerza gracias al Ensamble de Marimba de Acala, cerrando con broche de oro en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), donde tuvo lugar un conversatorio sobre la música de Zinacantán con la presencia de don Chepe y Cirilo.

Al respecto, Angélica Altuzar Constantino, directora del Coneculta, indicó que por medio de este evento se pudo constatar la grandeza cultural y artística de nuestros pueblos. “Nos toca; abrimos puertas y espacios para que se cultiven los talentos y se compartan los saberes para el buen vivir”, comentó.

La Fiesta Voces por la Paz es una actividad que fortalece la identidad cultural de nuestras comunidades y brinda a niñas, niños y jóvenes la oportunidad de expresarse a través del arte, en un camino para la paz y la convivencia.