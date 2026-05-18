Forza Horizon 6 supera las expectativas

Hablar de Forza Horizon 6 también es hablar de uno de los mayores problemas que tiene actualmente Xbox Game Studios. Y no porque el juego salga mal o porque exista algún conflicto alrededor de este.

Todo lo contrario. El verdadero problema es que Playground Games ha demostrado durante años cómo tendrían que hacerse muchos videojuegos modernos, dejando una vara tan absurdamente alta que incluso termina exhibiendo al resto de estudios de la propia Xbox.

Mientras otras franquicias siguen intentando encontrar estabilidad, Horizon parece avanzar con una confianza absoluta que muy pocos estudios tienen hoy en la industria.

Uno de los mejores

La saga Horizon comenzó como el “hermano menor” de Forza Motorsport, una alternativa más relajada y arcade frente a la simulación pura de Motorsport. Sin embargo, con el paso de los años ocurrió algo muy curioso: Horizon dejó de sentirse como un simple spin-off y terminó convirtiéndose en el verdadero rostro de la franquicia. Playground Games entendió algo que otros títulos de conducción todavía no logran descifrar del todo y es que manejar también puede ser una experiencia contemplativa, emocional y social, además de competitiva.

El antecedente además era peligrosísimo. Forza Horizon 5 no solo fue uno de los mejores juegos de carreras de los últimos años, también fue una demostración brutal de lo que podía lograr un mundo abierto moderno. México se convirtió en un homenaje gigantesco a través de carreteras, paisajes, pueblos y cultura, dejando la sensación de que Playground Games ya había alcanzado un techo muy complicado de superar. Horizon 6 llega cinco años después, el mayor periodo de desarrollo que ha tenido esta saga moderna, y naturalmente las expectativas estaban por los cielos.

El reto no era solamente cambiar de mapa o agregar nuevas carreteras. El verdadero desafío era demostrar que todavía podían sorprender utilizando uno de los escenarios más idealizados de toda la industria. Y lo más impresionante es que Playground Games no solo logra capturar la esencia de Japón, también consigue que se sienta distinto a cualquier otra entrega de Horizon.

Japón como el verdadero protagonista

Lo primero que sorprende de Forza Horizon 6 es que Japón no se siente como un simple lugar donde colocaron competencias. Desde los primeros minutos queda claro que el estudio quería construir algo mucho más especial. Horizon 6 no busca únicamente que recorramos carreteras japonesas; quiere que sintamos que estamos viajando por el país. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia.

El inicio del juego deja esto clarísimo. Antes de obsesionarse con romper récords o ganar competencias, apuestan por algo mucho más contemplativo. Existen recorridos guiados donde avanzamos en caravana junto a otros pilotos mientras el juego nos presenta lagos, montañas, pueblos y carreteras rodeadas de árboles. Técnicamente sigue siendo una carrera, pero emocionalmente funciona como una invitación para conocer Japón desde el volante. Es un detalle sencillo, pero ayuda muchísimo a entender la filosofía de esta entrega.

Lo más impresionante es que funciona desde el primer momento. Las carreteras rurales, las gasolineras, los pequeños negocios, las casas tradicionales y las montañas transmiten una identidad clarísima que hace que realmente se sienta distinto a entregas anteriores. No importa si vienes de pasar cientos de horas en México con Horizon 5, aquí sí existe una personalidad completamente diferente. Playground Games entendió que no bastaba con cambiar arquitectura o colocar algunos templos. Había que capturar la esencia cultural del lugar.

Luego aparece Tokio y el juego cambia completamente de personalidad. Si las zonas rurales representan el Japón clásico y contemplativo, Tokio funciona como una celebración absoluta de la velocidad y la modernidad. Luces neón, calles estrechas, caminos elevados, lluvia reflejándose sobre el asfalto y una sensación constante de movimiento hacen que recorrer la ciudad sea un espectáculo visual impresionante. Hay momentos donde simplemente quieres acelerar para ver cómo las luces comienzan a deformarse frente al parabrisas mientras atraviesas la ciudad a toda velocidad.

Playground Games perfeccionó la conducción arcade

Hay muchos juegos de carreras que intentan encontrar el equilibrio entre simulación y arcade, pero muy pocos lo consiguen tan bien como Forza Horizon 6. La conducción sigue siendo extremadamente accesible para cualquier jugador nuevo, pero debajo de todas sus ayudas existe una profundidad mucho mayor de la que aparenta durante las primeras horas.

El juego permite activar líneas de frenado, ayudas de dirección y distintos modificadores para facilitar la experiencia, aunque también podemos desactivar prácticamente todo y descubrir un sistema de manejo mucho más exigente. Lo interesante es que Horizon nunca castiga a los jugadores nuevos por querer disfrutar la experiencia de forma casual, pero tampoco deja abandonados a quienes buscan una conducción más técnica y compleja. Ahí sigue existiendo esa mezcla tan característica entre arcade y simulación que la franquicia lleva perfeccionando desde hace años.