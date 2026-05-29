Frida está muy viva: Karen Espriu

Frida Khalo está hasta en los mandiles de cocina, pero la famosa pintora no sufre un desgaste de imagen; por el contrario, se mantiene como un ícono de la identidad cultural de México, así lo cree Karen Espriu, quien da vida a la artista en musical.

Karen representa a la celebridad en Frida Kahlo: el musical, la vida de un ícono, para el que también compuso las canciones y las interpreta mientras pinta en escena. “Es un personaje histórico, y no creo que haya caído en el hartazgo de las personas; por el contrario, cada día suma admiradores en México y el extranjero. Yo creo que es un agasajo visitar su museo en Casa Azul y después ver el musical”, indicó la actriz.

Además de este protagónico, Espriu es reconocida por también participar en producciones teatrales como Cats y West Side story.

Un gran papel

Con varias presentaciones en su trayectoria, Karen mencionó que ante la vasta obra que existe de Frida, se hizo un gran trabajo para compactar todo el sentimiento, por medio del productor Gerardo Quiroz. “Hizo un gran trabajo dramatúrgico basado en el diario de Frida Khalo, y así encontraremos reunidos el drama, comedia y música, y más allá, la reflexión que nos deja el musical es preguntar quién eres y qué vas a hacer con tu dolor, porque Frida lo llenó de arte”, expresó.