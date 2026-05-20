Frida y Diego reviven en el Met

Para la coreógrafa, directora y dramaturga Deborah Colker (Río de Janeiro, 1960), las figuras de Frida Kahlo y Diego Rivera la han influenciado e inspirado mucho. “Frida y Diego son parte de mi vida. Sus pinturas, sus vidas, su activismo político, sus maneras de sentir y entender la vida, específicamente desde México”, dice en rueda de prensa Colker, quien produce El último sueño de Frida y Diego, primera ópera de Gabriela Lena Frank, estrenada el 14 de mayo en el Met y cuya premier en el programa de transmisiones vía satélite será el día 30.

La artista dice que no es una ópera biográfica, sino algo más cercano a lo mítico y al sueño. “Leí tantas biografías de Frida y Diego. Fui a México para estar en el Día de Muertos, comencé a investigar mucho y que estuviera en mi sangre, en mis venas, sintiéndome y aportando toda esta inspiración a la ópera”, detalla.

Para plasmar la historia descrita por Lena Frank, ganadora de un Grammy Latino, Colker ahondó en las calles de México, los cementerios, el estudio de Diego Rivera y la idea de la Catrina como la guardiana de las puertas que dividen al inframundo de nuestra realidad. En El último sueño…, Frida y Diego vuelven a encontrarse el 2 de noviembre (ella muerta, él aún vivo).

Sobre la coyuntura actual, el barítono español Carlos Álvarez, quien da vida a Diego Rivera, afirma que el Met “es mucho más consecuente con querer programar ópera en un idioma distinto, haciendo que el español esté presente en uno de los escenarios de ópera más importantes del mundo”.

Aprovechó para disculparse por las palabras de Díaz Ayuso en México y señaló que podía haberse decidido, en un momento en que el Met se encuentra con alguna dificultad económica, cancelar algo que pudiera ser más polémico: “Sin embargo, no lo ha hecho, y lo que han hecho es crear todo un periodo donde prácticamente la ciudad se desenvuelve alrededor de estas dos figuras icónicas”, señala.

La dirección musical es de Yannick Nézet-Séguin. En el elenco: Gabriella Reyes, Isabel Leonard, Nils Wanderer y el barítono Carlos Álvarez. La obra, que ya se estrenó en San Diego (California) durante la temporada 2022-2023 y que se representa enteramente en español, solo contará con siete funciones que se extenderán hasta el 5 de junio.