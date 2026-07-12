Fueron meseros antes de la fama

Cuando nos dicen que la vida da muchas vueltas, justo se refieren a que, sin saber qué les depara, las personas que hoy te sirven un café podrían llegar a ser grandes estrellas del cine o la televisión.

Johnny Depp

Fue mesero en bares y coctelero, además de vender bolígrafos por teléfono.

Brad Pitt

Mesero, además de botarga de pollo asado y chofer de limusinas.

Demian Bichir

Mesero en un restaurante mexicano de Nueva York. Lo apodaron "el rey del guacamole".

Alec Baldwin

Mesero en Studio 54 en Nueva York mientras buscaba ser actor.

Chris Owen

El actor de American Pie trabajó como mesero en un restaurante de sushi en 2014.George ClooneyFue mesero y también cortó tabaco en época de cosecha.

Renée Zellweger

Trabajó como mesera para costear sus estudios de Literatura Inglesa.Sandra BullockFue cantinera y empleada de guardarropas.

Bárbara Mori

A los 14 años fue mesera en un negocio de pizzas por crisis económica.

Eva Mendes

Vendía hot dogs afuera de un centro comercial.

Lady Gaga

Mesera en un restaurante griego antes de la fama.

Eugenio Derbez

Antes de Hollywood, el famoso actor mexicano fue mesero.

Amy Adams

Mesera en Hooters, de esos restaurantes donde usan shorts diminutos.

Olga Tañón

Mesera en una pizzería en Puerto Rico para pagar sus clases de música.

Madonna

Mesera en Dunkin´ Donuts y Burger King, sirviendo café y donas.

Nicki Minaj

Fue mesera en Red Lobster y la despidieron por seguir a un cliente al estacionamiento porque se llevó un bolígrafo del restaurante.