Gabito confirma romance con Samadhi

Después de meses de rumores y especulaciones, Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas hicieron oficial su relación. El cantante de corridos tumbados compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece besando a la actriz.

La confirmación del romance ocurrió, luego de que la pareja fuera captada junta en distintos eventos y circulara un video en el que se les observa besándose. Con la publicación de Gabito, ambos dejaron atrás las dudas sobre su relación.

Trayectorias

Gabito Ballesteros, de 26 años, es uno de los nombres más destacados del movimiento de los corridos tumbados. Originario de Cumpas, Sonora, el cantautor y productor discográfico ha ganado reconocimiento internacional gracias a colaboraciones como “AMG” y “Lady Gaga”, temas grabados junto a Peso Pluma y Natanael Cano.

Antes de dedicarse por completo a la música, Ballesteros estudió Ingeniería Industrial, pero encontró en la composición y la producción musical el camino que lo llevó a convertirse en uno de los referentes del regional mexicano fusionado con sonidos urbanos.

Samadhi Zendejas, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria como actriz y modelo de televisión. Inició su carrera desde niña en la telenovela Atrévete a soñar y alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Jenni Rivera durante su adolescencia en la serie biográfica Mariposa de Barrio.

También ha protagonizado producciones como Falsa Identidad y Vuelve a mí, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Es cinco años mayor que Gabito, detalle que también se convirtió en uno de los temas comentados por sus seguidores, aunque la pareja ha decidido mostrar públicamente la etapa que viven juntos.