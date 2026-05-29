Galería LS exhibe arte de Tzucumo

El chiapaneco Erick Tzucumo aterriza en la Galería LS, luego de pintar un mural en el Nacional Monte de Piedad, con la muestra “Umbral de bestiarios y rituales”, con la que reflexiona sobre el oficio de curandero en la zona de San Cristóbal de Las Casas.

Tzucumo, artista nómada e interesado en seguir con la pintura como disciplina, cuenta que parte de su carrera ha viajado por distintos países, lo que lo ayudó a consolidar un estilo propio de creación. “Aprendí más formas de pintar y de crear, de pintar en diferentes espacios, de crear sin tener un estudio donde pintar”, señala.

La exposición está integrada por 25 piezas creadas en San Cristóbal, Ciudad de México y Baja California. En las obras se aprecia el trabajo de Tzucumo con la geometría, las formas y el uso de colores resaltados.

El artista explica que el eje de sus creaciones es la medicina tradicional, disciplina desarrollada por sus ancestros en Chiapas. “Me encanta hacer memoria de esta tradición, dejar una semilla de esa memoria, porque sigue creciendo y se sigue transmitiendo de generación en generación”, refiere.

La muestra es parte de las activaciones de Zona Maco.