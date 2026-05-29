Gloria Calzada, sin miedo a envejecer

Para Gloria Calzada, el miedo a la vejez ya no corresponde del todo con la realidad: hoy las personas pueden llegar a esa etapa con más información, más cuidados y más posibilidades de mantenerse activas.

A sus 65 años, la conductora dice que ha vivido cada etapa sin temor y que hoy mira la edad adulta mayor como un periodo que también puede construirse desde el bienestar, la fuerza y la alegría. “No le tengo miedo a la vejez, le tengo ilusión porque he trabajado para tener una edad adulta mayor en bienestar, en salud, en fuerza, en agilidad, en actividad y en muchísima alegría”, afirma.

Desde su perspectiva, la vejez ya no debe entenderse como una salida de la vida activa, sino como una etapa que puede transitarse con presencia y movimiento.

“Cada día veremos a más personas de 80 y 85 años haciendo ejercicio, viéndose padrísimas, sanas, ágiles y activas en la vida social, en la actividad pública y en lo laboral. Eso es lo que tenemos que entender: que los años no te sacan de la jugada; al revés, tienes muchos más elementos para jugar”, considera.

Insta a la rebelión

Con más de cuatro décadas de trayectoria en medios de comunicación, Calzada abre ahora una nueva etapa profesional al frente del podcast La rebelión de la edad. En este espacio, detalla, no se centrará solo en los años vividos, sino en la actitud con la que las personas deciden explorar esta etapa de la vida. “La edad no es lo que determina aquí que alguien sea parte de una rebelión, sino cómo quieres abordar los muchos años que vamos a vivir. Yo hago un llamado a vivirlos con perspectiva positiva”, explica.

Calzada considera que durante años se construyeron ideas negativas alrededor de la vejez, asociándola con pérdida de capacidades, aislamiento social y dependencia, una visión que considera cada vez más lejana de la realidad.