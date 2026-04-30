Grandes amigos por naturaleza

Escrito por Eugenia Perrella e ilustrado por Lucilla Tubaro, cuenta el importante poder de la naturaleza, que es tan sabia como misteriosa y no siempre todo es lo que parece. En este libro podrás descubrir que existen animales que, aunque sean muy diferentes, pueden llegar a ser grandes amigos. Cocodrilos con aves, hipopótamo con pájaros son algunas de las parejas que descubrirás. Las asombrosas ilustraciones de Lucilla Tubaro, llenas de coloridos detalles, dan vida a esta apasionante aventura por los misterios de la naturaleza.

Personajes

A lo largo de sus páginas, aparecen casos llamativos: animales que normalmente serían rivales o que viven en hábitats distintos logran convivir, ayudarse e incluso protegerse mutuamente. Estas relaciones rompen la idea de que la naturaleza es solo competencia y supervivencia, mostrando también su lado más solidario.

El libro no sigue una única historia lineal, sino que está compuesto por pequeños relatos o escenas independientes. Cada una resalta un valor, como la empatía, la amistad y la importancia de aceptar las diferencias. Además, suele apoyarse en ilustraciones llamativas que ayudan a los lectores más jóvenes a conectar emocionalmente con los animales y sus historias.