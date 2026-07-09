Gremio se une para cambiar convocatorias

El cambio de categoría de los premios literarios Jaime Sabines y Rodulfo Figueroa que organiza el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas en coordinación con otros ayuntamientos del estado ha generado que un grupo de poetas, escritores, traductores, periodistas, editores y promotores culturales impulsen una petición en el sitio Change.org para la restitución de estos premios a sus denominaciones internacional y nacional respectivamente.

El documento, que se puede consultar en el citado sitio, expone que las autoridades actuales del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y del H. Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa, convocantes de los actuales Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines 2026 y Premio Estatal de Poesía Rodulfo Figueroa 2026, han argumentado, en el caso del Sabines, que se trata de “regresar el premio al país y enfocar los esfuerzos en la creación literaria local”.

Precisan que el “para el gremio literario es un despropósito que disminuye el prestigio internacional del galardón fundado en 1988 y ya consolidado; además de que resulta paradójico que para celebrar los 100 años de un poeta universal como Jaime Sabines —leído y querido en todo el mundo hispanohablante y más allá— se haya decidido encoger el concurso a una escala estrictamente local”.

A esto añaden su inconformidad por la creación de una nueva cláusula que obliga al ganador a cumplir con una retribución social. “Ahora agregan cláusulas de retribución social obligatoria, que ya ha sido puntos polémicos en la gestión cultural en México. En abril de 2026, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) eliminó cláusulas controvertidas de sus certámenes literarios más importantes (como el Xavier Villaurrutia), luego de que los autores reclamaran con éxito que un premio es un reconocimiento al mérito de una obra ya creada, no una contraprestación laboral, y que además el autor ya ‘paga’ cediendo los derechos de la primera edición. De igual manera, estos premios ahora exigen cartas bajo protesta de decir verdad donde los autores declararan no tener denuncias públicas o sanciones de género, con lo que la institución se esta extralimitando en sus funciones jurídicas al vulnerar derechos civiles básicos”, indican.

Asimismo, afirman que hacen esta petición porque “sabemos que cuando la comunidad literaria se une de forma colectiva, la burocracia cultural cede. Restringir el alcance geográfico de un galardón con tanta historia como el Jaime Sabines inevitablemente se percibe como una pérdida de terreno para las letras hispanas; al limitar la convocatoria se cierra la puerta a esa riqueza de lenguajes que los autores de otros países aportaban a la competencia sana con poetas de España, Argentina, Colombia o Cuba, quienes como los mexicanos enriquecen el certamen con diferentes estilos y visiones de la poesía contemporánea”.

Cambios

En la petición enlistaron una serie de puntos como la remoción de la cláusula a de las Consideraciones Generales en ambas convocatorias, la cual adjudica al organismo cultural la facultad ambigua y arbitraria de hacer un juicio moral sobre los concursantes.

De igual forma, solicitan la eliminación de las cláusulas h, i y j de las Consideraciones Generales en ambas convocatorias, ya que proponen la explotación laboral de los ganadores, lo que, además de ilegal y autoritario, está planteado imprecisamente.

También el replanteamiento de las cláusulas IV, V y VII de las bases en ambas convocatorias, relativas a la entrega física de los trabajos, las cuales deberán permitir su entrega digital en cuidado del medio ambiente y en favor de aumentar el número de participaciones.

Asimismo, la restitución del carácter internacional del Premio de Poesía Jaime Sabines, en defensa del legado del poeta chiapaneco como uno de los máximos exponentes de nuestra lengua a nivel mundial, y la restitución del carácter nacional del Premio de Poesía Rodulfo Figueroa.

Finalmente, proponen la instauración de una Cátedra Jaime Sabines de Poesía, de carácter permanente, que conmemore con dignidad tanto la relevancia del poeta en su centenario natalicio como el quehacer poético en general.