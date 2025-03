El amor llegó a la vida de Peso Pluma y, al parecer, más fuerte que nunca. Durante la reciente final de la NFL fue captado de lo más romántico con la cantante Kenia Os, por lo que las sospechas de un posible romance no tardaron en circular.

Sin embargo, las dudas respecto a esta relación ya han quedado atrás. Esta vea fue el propio intérprete quien no solo confirmó el noviazgo; sino que gritó su amor por la también artista ante las redes sociales. Aunque hasta el momento la pareja había evitado hablar públicamente, ahora Peso le dedicó varios mensajes a su novia.

Todo ocurrió hace unas horas, cuando la intérprete de “Malas decisiones” compartió algunas fotografías para promocionar su nuevo sencillo, pero lo que llamó la atención de los usuarios fue que, entre los comentarios de los fans se encontraba uno de Peso. “Me derrito por ti, mi amor”, escribió, dejando ver lo enamorado que está de la joven.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y no solo celebraron el amor de los cantantes, sino que se sorprendieron por las palabras de Hassan. Pero esta no fue la única dedicatoria que el exponente de corridos tumbados le hizo a su amada. “Ve nomás qué chulada de mujer”. “Increíble”. “Hermosa”, fueron algunos de los comentarios que puso en otras fotografías, o simplemente dejó íconos de corazones.

La pareja se conoció meses atrás, cuando grabaron juntos la canción “Tommy y Pamela”. Desde entonces los rumores de que entre ambos existía una gran química comenzaron a circular, y fue en enero de este año cuando fueron vistos juntos, por primera vez, en la Pegasus World Cup, celebrada en Hallandale Beach, Florida.