Grupo Firme busca romper récord

La Ciudad de México se prepara para el regreso de una de las bandas más populares dentro de la música regional: Grupo Firme. La agrupación liderada por Eduin Caz anunció que el próximo 17 de julio ofrecerán un nuevo concierto en la capital mexicana como parte de su gira La Última Peda 2026, con la que ya han recorrido países como Colombia, Chile, Bolivia y Guatemala. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del grupo y, minutos más tarde confirmada por Ocesa: “¡Y puro Grupo Firme! La Última Peda 2026 tirará el estadio GNP Seguro”.

Sin embargo, más allá de la fiesta, los músicos llegarán a este escenario con un objetivo claro: desafiar sus propios límites y romper el récord que ellos mismos impusieron. Y es que, Grupo Firme ya tiene el título de la agrupación de música mexicana con más fechas en el recinto. Hasta el momento ha sumado siete conciertos que dejaron huella entre sus seguidores.

Este logro no es menor, ya que los mexicanos se encuentran por debajo de Shakira, quien alcanzó 11 presentaciones en el mismo lugar, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Asimismo, emparejarán la marca que Bad Bunny impuso el año pasado con ocho. Aunque el concierto se anunció hace apenas unas horas, la emoción de los fans ya se ha dejado ver y se espera que los boletos se agoten en cuestión de minutos.

Según la información compartida por la promotora, la venta de entradas se hará por fases. La preventa para clientes Banamex arrancará el próximo 29 de abril en punto de las 14:00 horas, mientras que la venta al público en general será un día después (30 de abril).