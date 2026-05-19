Hace 25 años se estrenó Shrek

Shrek, una película con la que estamos completamente familiarizados hoy; hace 25 años aparecía en los anuncios de los cines, como una propuesta poco común de interpretar los cuentos de hadas, las historias de las princesas y los finales felices, pero, fue precisamente su originalidad lo que la convirtió en todo un éxito en taquilla y, por ende, prolongó su historia hasta la actualidad.

Roger Ebert, el crítico de cine estadounidense por antonomasia, calificó a Shrek con cuatro estrellas, la máxima calificación que otorgaba el experto. Para Ebert, fallecido en 2013, la cinta —producida por Dreamworks Animation— retrata los sentimientos reales de las personas, lo que produjo una mayor cercanía al público, que vio en el ogro una clase de reflejo de sí mismos, desde un lugar en la que la fantasía es posible, y no solo como un personaje divertido ocurrente. “Es alegre, travieso, lleno de chistes sutiles internos y, sin embargo, con un corazón, ningún ser animado de ha movido, respirado o provocado escalofríos de forma tan convincente como ‘Shrek’, pero la película no parece una versión reprocesada del mundo real; todo es inventado, hasta las orejas en forma de trompeta de Shrek”, señaló.

Pero aún más remota que la primera parte de Shrek, lo es el libro infantil en que fue inspirada. Con el mismo título, se publicó en 1990, escrito por William Steig y, así como su creador logró formar un personaje que aceptaba sus diferencias, en un mundo repleto de convencionalismos y prejuicios, los directores de la película, Vicky Jenson y Andrew Adamson, supieron dirigir a la gran pantalla esa misma esencia, ambientada en el nuevo siglo que iniciaba.

Doblaje

Las voces que dieron vida a los personajes principales también fueron clave del éxito, Mike Myers (Alfonso Obregón, en español) como Shrek, Cameron Díaz (Dulce Guerrero) como la princesa Fiona, Eddie Murphy (Eugenio Derbez) como Burro, John Lithgow, como Lord Farquaad (Humberto Vélez) y, en la segunda parte, Antonio Banderas como el Gato con Botas.

Otra de las claves del éxito de Shrek fue su soundtrack, con el tema “All star”, de Smash Mouth, la película impulsó el tema de la banda que, de hecho, había sido estrenado desde tres años antes, en 1999, pero al formar parte de la película cobró importancia internacional, aún cuando, en su mismo año de publicación, la canción había sido utilizada para musicalizar otra película, ‘Mystery men’”, protagonizada por Ben Stiller.

La fórmula narrativa de Shrek, en la que, por primera vez, el príncipe no era el joven convencional, logró que la cinta estuviera por alrededor de 22 semanas en cartelera, casi medio año y, solo abandonó las salas de cine cuando la producción estuvo lista para ser lanzada en formado de video.

Más adelante, se posicionó como la cuarta cinta, de entre 10, con mayores transmisiones en la televisión abierta mexicana y, en la actualidad, tanto su primera parte, como las secuelas de Shrek se encuentran disponibles en diferentes plataformas de streaming, Max y Prime Video.

En 2027 se estrenará la quinta parte, después de 17 años de su última entrega, Shrek para siempre, del 2010.