Hija de Mariana Levy ya es mamá

La familia Levy acaba de dar la bienvenida a un nuevo integrante; y es que, de acuerdo con información difundida en redes sociales, María, la hija mayor de Mariana Levy, acaba de convertirse en madre.

En una breve entrevista para TVNotas, Sussan Taunton, pareja de Coco Levy, reveló que se mantiene en contacto con la joven, por lo que sabe dio a luz a una niña hace apenas unos días “María acaba de ser mamá. Hace una semana”, dijo a la revista.

Taunton no dio más detalles sobre le nacimiento ni del nombre de la pequeña. Lo único que sí confirmó es que es fruto de la relación que María sostiene desde hace varios años con Gabriel Stavenhagen.

Por su parte, la nieta de Talina Fernández no ha confirmado públicamente la noticia; sin embargo, en sus redes sociales existen algunas imágenes en las que se le puede ver junto a su novio y a ella embarazada.

Desde hace algún tiempo, María se ha mantenido alejada del ojo público, por lo que habría decidido atravesar esta etapa en total discreción. Actualmente, la joven se mantiene enfocada en sus proyectos fotográficos y artísticos, además de conservar una presencia reservada en redes sociales.