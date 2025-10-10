﻿﻿
Impacta Kidman en portada de Vogue

Octubre 10 del 2025
Nicole Kidman protagoniza una portada de la edición especial de Vogue asociada con su evento anual Vogue World, que rendirá homenaje al vínculo entre la moda y el cine este 2025. En las redes de la “biblia de la moda” han compartido imágenes de cubiertas con otras dos actrices destacadas de Hollywood: Ayo Edibiri y Greta Lee.

La australiana causa furor en la sesión fotográfica con vestidos de gala en tonos y texturas impresionantes.

La actriz y productora impacta en la portada de la edición de noviembre de Vogue con un vestido cobrizo con guiño al estilo lencero, con tirantes spaghetti y encaje en el escote.

Pero la falda no es recta ni de textura fluida como el clásico slip dress, es un diseño con volumen y sutil plisado, que evoca las faldas globo que han estado en tendencia todo 2025. Se completa con un cinturón grueso a la altura de las caderas.

El vestido que lleva Nicole Kidman en esta tapa es de la firma Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello y expresa varias tendencias: estilo lencero, tonos tierra, prendas con volumen.

