Implementan fomento a la lectura

El 30 de abril se llevó a cabo el primer concurso de lectura con la participación de estudiantes de 14 escuelas procedentes de San Fernando, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez.

La sede fue la Telesecundaria 088 de la zona escolar 057 del sector 01, en Berriozábal, y fue convocado por el supervisor escolar Magdiel Gómez Gómez.

El certamen se desarrolló aplicando criterios de evaluación técnicos, como dominio de escenario, lenguaje corporal, claridad, fluidez y dicción, así como de comprensión lectora, dominio de tema y contexto.

Cada alumno presentó una obra o más, destacando El Principito, Juan Pérez Jolote, Romeo y Julieta, con las que manifestaron el desarrollo de sus habilidades y competencias de expresión, creatividad, manejo del problema literario y el aporte de cada texto.

Propósito

El objetivo de este evento es fomentar el hábito de la lectura, la expresión creativa y la escritura en los estudiantes. El encuentro se engalanó con la participación del maestro en Historia José Carlos Morales Gómez, director de Casa Editorial Tuchtlán y promotor cultural, que tuvo una intervención sobre la importancia de la lectura y la escritura. Además, presentó libros de autores chiapanecos de su Casa Editorial e invitó a los estudiantes a participar en el programa de creación literaria Pequeños Escritores, con el cual se intenta que cada trabajo sea publicado y no quede en el olvido.

Añadió que pronto estará abierta la convocatoria, dirigida a niños y jóvenes de 8 a 15 años, para publicar en la 5ª Antología Pequeños Escritores, que busca promover la escritura y la lectura entre alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.