Inali tiene nueva directora

Esta tarde se anunciaron las designaciones de Inocencia Arellano Mijarez al frente de la Dirección General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), y de Paloma Bonfil Sánchez e Ivone Cisneros Luján respectivamente, en las direcciones generales de Técnica y de Investigación de las Culturas Populares y Acción Territorial y Promoción Comunitaria, dentro de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucuvi), a cargo de Diego Prieto.

Cabe destacar que, desde enero de 2023, el Inali permaneció acéfalo, ya que Juan Gregorio Regino concluyó su periodo de dirección y desde ese momento solo hubo encargado de despacho.

Prieto Hernández indicó que la Ucuvi es una de las doce unidades administrativas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que “se encarga de coordinar las políticas de patrimonio vivo y la defensa de los derechos culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos”.

Los nombramientos y las colaboraciones entre Ucuvi, Inali, INPI y Memoria Histórica, aseguró Prieto, “son parte importante de un conjunto de iniciativas para una política lingüística que verdaderamente contribuya a detener el desplazamiento lingüístico, a favorecer los procesos de transmisión de lenguas indígenas, la visibilización, dignificación, el fortalecimiento y el uso de nuestras lenguas”.

Sobre el nombramiento de Inocencia Arellano, la Secretaría de Cultura informó que la designación fue una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Perfil

Es originaria de Santiago Teneraca, Mezquital, Durango, y hablante de la lengua o’dam (tepehuano del sur), Arellano es una destacada lingüista con doctorado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y maestría por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Su gestión se centrará en la promoción, uso y salvaguarda de las 68 lenguas indígenas nacionales mediante la articulación estrecha entre los tres órdenes de gobierno, la Ucuvi y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)”, indicó. “Para ello, el Inali y la Ucuvi trabajan de manera coordinada en la implementación de las Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI), iniciativa del INPI para la revitalización lingüística en los diversos territorios. Además, el Inali garantizará los derechos lingüísticos y el uso de las lenguas como herramienta esencial de identidad y herencia de cosmovisiones”, informó Cultura en un boletín informativo.