Inauguran el Foro Desc-Artes

Con el titular “Foro rescata las artes”, Cuarto Poder informó sobre la apertura de las salas culturales que se ubican detrás de la Catedral de San Marcos, en Tuxtla Gutiérrez.

En el primer párrafo de la nota publicada el día 23 de febrero del 2007 se detalla que en el recinto se rindió homenaje al reconocido poeta Efraín Bartolomé y al compositor Federico Álvarez del Toro.

El Foro Desc-Artes constaba de dos espacios, la Sala de Cine y Literatura Efraín Bartolomé y la Sala de Artes y Ciencias Federico Álvarez del Toro, ambos pertenecientes al Sistema Educativo Descartes. Las nuevas salas contarían con 250 butacas, con la intención de que la cultura y el arte fueran el eje central de estos recintos.

En la misma nota, Bartolomé aseguró que había estado viviendo “una trenza de emociones” al enterarse de que el Sistema Educativo Descartes deseaba bautizar con su nombre a una sala, como una manera de recuperar el arte en el corazón de la ciudad.

“El espacio físico ya está; igual que esas formas perfectas que la estructura poética de los sonetos, ahora hay que rellenarlo de talento, de vida, para que la nobleza de la cultura comience a darle página de gloria que tienen todos los espacios culturales. Hay que ser muy elitistas, es decir, exigir niveles de calidad más altos para que cumpla su función educativa y reparta el alma de la creación chiapaneca hacia todos los ámbitos”, expresó.

Objetivo

La finalidad de este espacio es complementar el movimiento artístico del estado de una forma más independiente, de acuerdo con el maestro Federico Álvarez del Toro, quien en ese entonces fungía como asesor de programas culturales del SED.

“El foro se trata de que los creadores tengan mayor facilidad y acceso a un recinto, sin tener que hacer tantos trámites. Lo más importante es recuperar el centro como un escape creativo, intelectual y cultural, como lo fue en su momento El Ateneo. El centro de la ciudad tiene una energía especial que ya se había perdido, y ahora hay que recuperarlo”, expusieron en el cuerpo de la nota.

En honor de Federico

Álvarez del Toro

Se informó que el compositor inauguró la Sala de Artes y Ciencias. “Tiene la ventaja de ser vestimenta teatral; es un foro mas alto, como para conciertos, danza, teatro, y cuenta con tecnología de punta. Se invirtió mucho en eso”, indicaron.