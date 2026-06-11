Inauguran pinacoteca en Centro Histórico

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) abre sus puertas para mostrar la riqueza de ese arte popular desde la época prehispánica, encarnada en unas 200 piezas “de tradición viva”.

La pinacoteca ubicada en el Palacio del Marqués del Apartado (en la calle República de Argentina esquina con Donceles, Centro Histórico), recibió una inversión de 80 millones de pesos para adecuar el inmueble.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, destacó que como el Templo Mayor tiene el patrimonio arqueológico, el MUT pone en el centro al patrimonio vivo.

Refirió que para la presidenta Claudia Sheinbaum “era muy importante dar este espacio a las y los maestros artesanos e inaugurar este museo para reivindicar las tradiciones ancestrales y sus diversas técnicas”.

El proyecto, agregó la funcionaria, “se ha hecho con todo el corazón, vocación y tejido a mano, como todo lo que se ha hecho de patrimonio vivo. Es un museo de y para los artesanos”.

Espacio

El recinto integra 12 salas permanentes, un depósito de colecciones, un espacio de usos múltiples, una sala de capacitación y un espacio lúdico, áreas de exposiciones temporales, una sala del Instituto Nacional de Antropología e Historia y una ventana arqueológica.

En su intervención, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural del organismo citado, detalló que este recinto surgió de la instrucción de la presidenta de la República sobre la creación de “un espacio cercano a este lugar tan simbólico e histórico (el Templo Mayor) para el textil mexicano tradicional”.

Comentó que el curador Alejandro de Ávila, uno de los mayores especialistas del textil tradicional y quien domina varias técnicas de esa expresión, convocó a maestros artesanos para que “reprodujeran piezas que no encontrábamos y que queríamos que formaran parte de este museo, mostrando una tradición que estaba perdida o en riesgo, y que no podíamos encontrar en ningún otro acervo”.

Núñez Bespalova ejemplificó con las piezas de Victorina López Hilario, “de las más antiguas que van a ver aquí” y una de María Eugenia Ferrer, autora de una reproducción de un enredo otomí. “Este espacio se llenó con el talento de artesanos. Todo lo que se ve aquí es tradición viva y uno todavía puede saber cómo se elabora. Tenemos esa gran fortuna en este país”, añadió la funcionaria.

El recinto es dirigido por un comité integrado por especialistas del ramo del textil, gestores de esa manifestación y maestros artesanos. Además, tiene un equipo operativo encabezado por Yokoyani Sánchez, así como coordinaciones que se enfocarán en la parte educativa, guías, acercamiento a materias primas y tintes.