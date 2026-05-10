Incluyen a infancias en antología

Alrededor de 12 niñas y niños chiapanecos fueron incluidos en la antología Las hojas del árbol, cuya publicación electrónica está disponible para su descarga de manera gratuita.

De acuerdo a Liliana Espinoza Tobón, antologadora del citado volumen expone, a manera de epígrafe, “que las infancias nos recuerdan la importante necesidad de ser personas humanas y reflexivas, para proteger la vida y la naturaleza”.

En el prólogo añade que inmersos en contextos sociales en donde la expresión y la toma de decisiones, sean privadas o públicas, son de adultos; el ejercicio de la expresión de niños y niñas resulta poco valorada e incluso incomoda, escribió.

Asimismo manifiesta que el objetivo central de la antología Las hojas del árbol es crear un espacio de expresión literaria para las infancias, en dónde a través de la brevedad de la minificción compartan el poder de su imaginación, visión del mundo y cuenten sus mágicas historias. “Y que las infancias vean el poder de su palabra y su voz literaria reflejada en una antología digital y libre que permita que sus ideas lleguen a otras latitudes”, expresó.

Germinar la semilla

Añade que la naturaleza de la antología fue pensada para germinar la semilla en el género de la brevedad de la minificción. “En la recepción de textos encontramos poesía pura, de poetas que también germinan en diversas latitudes, así que cómo los árboles bifurcan sus ramas desde su tronco, en la conformación de la antología también bifurca y toma espacio una rama poética”.

Espinoza Tobón manifiesta que parte importante para lograr la participación activa en la antología la tomaron los padres, madres, abuelos, abuelas, maestros o tutores, ayudando al canal de la comunicación, para que las infancias pudieran acceder al ejercicio de sus derechos de expresión y participación por medio de la literatura.

A la invitación literaria se sumaron desde edades tempranas hasta jóvenes que gustaron de participar, ya que en su temprana juventud también siguen viendo la vida con ojos de ternura y emoción.

Los textos abordan temas y miradas diversas, que nos permiten apreciar desde que perspectiva las infancias focalizan la vida, naturaleza, tecnología, colores, aromas y sentimientos. En las minificciones, microrrelatos o poesías que compila la antología encontraremos cuestionamientos importantes y una sutil reflexión personal y social que, sin duda, recordaran a las personas adultas, que lean las páginas, lo esencial de la vida.