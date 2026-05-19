India Yuridia pasa del chiste al canto

La comediante La India Yuridia sorprendió a sus seguidores al dejar por un momento el humor para rendir un emotivo homenaje a Jenni Rivera.

A través de un video especial publicado en sus redes y canal de Youtube, la regiomontana interpretó algunos de los temas más emblemáticos de “La Gran Señora”, demostrando una faceta poco conocida: la cantada.

El homenaje fue parte de una presentación especial por el Día de las Madres y rápidamente se volvió viral. En el video, la humorista expresó la enorme admiración que siente por Jenni Rivera, asegurando que la cantante fue una inspiración importante en su vida personal y profesional.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato con miles de comentarios positivos, donde usuarios destacaron no solo la sensibilidad del tributo, sino también la potencia de su voz. Muchos seguidores incluso pidieron que continúe explorando su lado musical tras escuchar sus interpretaciones cargadas de sentimiento.

La India Yuridia es un popular personaje de comedia creado por Perla Yuridia Ruiz Castro. En su stand-up y sus conferencias humorísticas se enfoca a abordar temas de la vida cotidiana y el matrimonio.