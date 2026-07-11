INEHRM será un centro de estudios

Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) pasa a ser un organismo público descentralizado y parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Sechiti), tal como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada.

“Se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en lo sucesivo con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual estará agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación” se lee en el artículo I del decreto, disponible en línea.

Con este decreto, el INEHRM deja de ser solo un instituto de investigación y se encamina a ser un centro público de estudios y se incorpora al sistema de otros centros como el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Misión

“El INEHRM tiene por objeto impartir educación superior pública y gratuita, de excelencia, dedicado a la investigación y al estudio de la historia, las ciencias sociales y humanidades, la memoria histórica de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la historia de las mujeres, las relaciones de género y la diversidad, las infancias y juventudes, y el humanismo mexicano, con el fin de formar nuevas generaciones de estudiantes”, establece el artículo II.

Cabe mencionar que este decreto ahora permite al INEHRM otorgar certificados de educación superior a nivel licenciatura, maestría y doctorado, acreditar planes de estudio, crear contenidos culturales y difundir sus avances de investigación. A través de redes sociales, el INEHRM informó que en los siguientes días lanzará su convocatoria de ingreso para la primera generación de estudiantes.