INEHRM, un organismo descentralizado

El gobierno de México anunció una nueva etapa para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), que se convertirá en un organismo público descentralizado con facultades para impartir educación superior y posgrado, además de fortalecer la investigación y difusión de la historia nacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que esta transformación responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer una institución dedicada al estudio, preservación y divulgación de la memoria histórica del país.

“Este cambio busca fortalecer una institución dedicada a estudiar, preservar y divulgar nuestra memoria histórica. El instituto podrá formar nuevas generaciones de especialistas y profesionales comprometidos con el conocimiento riguroso sobre nuestro país”, señaló.

La funcionaria recordó que el INEHRM fue fundado en 1953 durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y destacó que su incorporación al Sistema Nacional de Centros Públicos permitirá ampliar las capacidades nacionales en ciencias sociales y humanidades.

La importancia del pasado

Ruiz Gutiérrez subrayó que la historia debe entenderse como una herramienta para comprender el presente y enfrentar fenómenos contemporáneos. En ese sentido, mencionó la preocupación del gobierno federal por el avance de movimientos de extrema derecha en distintas regiones del mundo.

“Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo pueden ser una barrera moral”, sostuvo.

La secretaria añadió que el fortalecimiento del instituto contribuirá a consolidar la educación superior como un derecho y el conocimiento como una herramienta para construir un país “más democrático, más justo y más solidario”.

Por su parte, el director del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinosa, enmarcó el anuncio en el aniversario de la elección presidencial del 1 de julio de 2018, fecha que calificó como un parteaguas en la historia contemporánea de México.

Según explicó, la administración de la Cuarta Transformación considera a la historia como una de las principales guías de gobierno, lo que se refleja en iniciativas orientadas a fortalecer el humanismo mexicano, la inclusión, la equidad de género y la defensa de la soberanía nacional.