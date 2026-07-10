Inician homenajes a Guillermo Arriaga

Las actividades en homenaje a Guillermo Arriaga arrancaron con la mesa de diálogo en la que participaron la investigadora Margarita Tortajada, los coreógrafos Carmen Correa y Rodrigo González y el coordinador Nacional de Danza (CND), Alonso Alarcón, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El coreógrafo y bailarín Rodrigo González habló sobre la última década de vida del creador de Zapata; mencionó la conciencia que tuvo de que la danza es efímera y la importancia de dejar registro de esta, así como la generosidad de querer compartir ese material. “A mí me tocó justo esta última década con Guillermo, un Guillermo que ya estaba, no en el retiro porque nunca se retiró, trabajó hasta en el último día, pero ya en su casa, ya no en funciones tan públicas, aunque seguía siendo consejero del Fonca. Llegaban las cajas y cajas de archivo para revisar y dar las becas del Fonca, y él veía absolutamente todos los videos, que eran muchísimos, no solo de danza, también de teatro, y revisaba todos y cada uno, y daba sus anotaciones, y a todos les daba retroalimentación”, contó.

Un rico archivo

Mencionó que hay mucho por hacer en torno a Guillermo Arriaga y que la mesa, ese corte de listón de las celebraciones, es solo el principio. Entre los proyectos pendientes están los cuentos que quedaron sin publicar (el Seminario de Cultura Mexicana publicó un primer libro). Sus canciones, por ejemplo, o el guion que escribió para un cortometraje que estaban planeando hacer en 2014: “Hoy no nos va a dar tiempo de abordar todo lo enorme, maravilloso ser y todas las cosas que logró, hizo, y nos pudo compartir Guillermo”.

Carmen Correa, bailarina de la CND y del Zapata, dijo: “Hay una inmensa lista de bailarines y bailarinas que han interpretado Zapata que valdría la pena recuperar porque es una obra atemporal y hoy en nuestros días, más”. La investigadora Margarita Tortajada habló de la vida y relevancia histórica de Arriaga. quien logró representar el mito de Emiliano Zapata, “en una danza de 11 minutos que ha traspasado las diferentes generaciones. Ha estado en todo tipo de foros nacionales e internacionales. Muchos han sido quienes lo han interpretado”. Destacó, entre estas presentaciones, la que hubo en el Zócalo capitalino “y otros lugares que tocó la caravana que viajó a la Selva Lacandona apoyando al EZLN”.

Alarcón afirmó que uno de los mayores legados de Arriaga para las nuevas generaciones es el espíritu de saber que la danza es un arte integral: “Un arte que va más allá de bailar y perfeccionar la técnica. Esta visión integradora de un personaje como Guillermo Arriaga nos lleva a repensar en la formación del artista como gestor, como productor, como creador e incluso hacia la escritura”.

Además habrá un remontaje de Zapata en la etapa final del Premio Inbal-UAM, una exposición, y se incorporará su fondo documental al nuevo repositorio digital del Inbal.