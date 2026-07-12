Inma Cuesta, la más polifacética

Inma Cuesta, cuyo nombre completo es Inmaculada Cuesta Martínez, nació el 25 de junio de 1980 en Valencia, España, aunque creció en la localidad de Arquillos, en la provincia de Jaén. Desde muy joven mostró interés por la interpretación, lo que la llevó a formarse en Arte Dramático en Córdoba y Sevilla antes de trasladarse a Madrid para desarrollar su carrera artística.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al teatro musical, donde alcanzó notoriedad como protagonista del exitoso espectáculo Hoy no me puedo levantar. Esta experiencia le permitió consolidar sus habilidades interpretativas y abrirse camino en el mundo audiovisual.

La popularidad llegó con su participación en la serie Amar en tiempos revueltos, aunque fue su papel de Margarita Hernando en la exitosa serie Águila Roja el que la convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión española.

Paralelamente, desarrolló una sólida trayectoria cinematográfica con interpretaciones destacadas en películas como Primos (2011), La voz dormida (2011), Grupo 7 (2012), Las brujas de Zugarramurdi (2013), Tres bodas de más (2013), La novia (2015), Julieta (2016) y Todos lo saben (2018).

Calidad actoral

A lo largo de su carrera, Inma Cuesta ha sido reconocida por la calidad y la versatilidad de sus interpretaciones, alternando con éxito papeles dramáticos y de comedia. Su trabajo le ha valido varias nominaciones a los Premios Goya y otros importantes reconocimientos del cine español, además del Premio Feroz por su interpretación en La novia. En 2019 recibió la Medalla de Andalucía como reconocimiento a su aportación a la cultura.

En los últimos años ha continuado participando en destacadas producciones de cine y televisión, como Arde Madrid, El desorden que dejas, Estoy vivo y Berlín, consolidándose como una de las actrices más prestigiosas y respetadas del panorama audiovisual español.

Gracias a su talento, profesionalidad y capacidad para interpretar personajes de gran complejidad emocional, Inma Cuesta se ha convertido en una figura de referencia del cine y la televisión contemporáneos en España.

Su carrera se caracteriza por la versatilidad, con papeles tanto dramáticos como de comedia, y por una presencia constante en algunas de las producciones más importantes del audiovisual español contemporáneo.

Reconocimientos

Ha sido nominada en varias ocasiones a los Premios Goya y ha recibido galardones como el Premio Feroz por su trabajo en La novia. En 2019 recibió la Medalla de Andalucía por su contribución a la cultura.