Ishowspeed lanza canción del mundial

El popular creador de contenido estadounidense Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como Ishowspeed lanzó este 1 de junio su propia canción para la próxima Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En el marco de la inauguración del mundial, distintos creadores de contenido y artistas independientes se han dispuesto a crear sus propios himnos para el evento deportivo, demostrando su creatividad y pasión futbolera.

El tema, titulado “Copa del Mundo Campeones”, rinde homenaje a las 48 selecciones que participarán en el torneo. El video musical está dirigido por Zach Madden, con la interpretación del creador digital de 21 años y la producción de Slipz y Ames Ward.

La canción fue grabada desde la ciudad de Miami con muchas referencias al futbol internacional y personas de diferentes nacionalidades, reflejando la unión de las diferentes culturas del mundo y esperando que su equipo se lleve la copa a casa.

El tema

Al inicio de la canción, Darren recita todos los países representantes en orden alfabético, con imágenes de aficionados gritando con banderas y coloridos distintivos. Con un ritmo enérgico, el tema combina sonidos pegajosos con una letra apasionada.

El tema incluye algunas frases en español, incluyendo a su público de habla hispana. Una de las estrofas menciona: “Todo el mundo mirando, ‘everybody’ gritando, la bola girando, 1, 2, 3, 4”, enfatizando en la diversidad de culturas que se unen para ver ganar a su selección.

Aunado a ello, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) respondió a la petición del famoso de añadir esta canción al álbum oficial de la Copa Mundial 2026. “Nos pondremos en contacto”, escribieron en X, desatando la expectativa de los usuarios.

Plataforma

Recientemente la FIFA anunció un acuerdo para convertir a Youtube en plataforma preferente del Mundial 2026, incluyendo la participación de creadores de contenido de todo el mundo, quienes tendrán acceso al torneo para generar contenidos exclusivos.

Hasta el momento la canción ya supera los 2 millones de reproducciones y más de 400 mil “me gusta” en Tiktok, tan solo ocho horas después de desde su lanzamiento. En 2022, el streamer también lanzó un tema sobre el Mundial de Qatar.